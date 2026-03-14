¿Juega hoy Kylian Mbappé en el Real Madrid vs Elche?

La respuesta es no. Kylian Mbappé no estará disponible para el partido de este sábado por la noche entre el Real Madrid y el Elche por LaLiga. El delantero francés sigue recuperándose de su lesión en la rodilla y, aunque mostró avances durante los últimos días, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en un momento tan sensible de la temporada.

La baja ya había sido anticipada por Álvaro Arbeloa, que en conferencia de prensa explicó que la evolución del atacante viene siendo positiva, pero que todavía no está listo para volver a competir. El entrenador dejó en claro que el plan con Mbappé apunta a una recuperación progresiva, sin acelerar tiempos ni exponerlo a una recaída justo cuando se acercan compromisos de alto calibre.

¿MBAPPÉ LLEGARÁ PARA LA VUELTA EN EL ETIHAD? 🇫🇷



⚪ Álvaro Arbeloa se refirió a la recuperación del delantero de Real Madrid y comentó que podría estar ante Manchester City en Inglaterra. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/LmD20Sxagi — DSPORTS (@DSports) March 13, 2026

En ese sentido, todo indica que en el Real Madrid prefieren reservarlo pensando en lo que viene. La prioridad pasa por tener al francés en mejores condiciones para la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, marcado en rojo en el calendario merengue. Por eso, aunque el panorama es más alentador que en días anteriores, ante el Elche no formará parte de la convocatoria.

La ausencia de Mbappé se suma a una lista extensa de problemas físicos en el plantel blanco. Ferland Mendy también quedó descartado después de sufrir una nueva lesión muscular en el isquiotibial derecho, mientras que otros nombres importantes siguen en la enfermería o directamente fuera de combate. Arbeloa deberá volver a rearmar el equipo, aunque después del sólido triunfo frente al City en la ida, se espera una base similar en el once para este compromiso de liga.

Ferland Mendy, Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Sports Press Photo/GettyImages

Más allá de no contar con una de sus figuras, el Real Madrid sabe que no tiene demasiado margen si quiere seguir presionando al Barcelona en la pelea por el campeonato. Los blancos necesitan sumar de a tres frente al Elche para no perder terreno en la tabla, y todo eso sin desviar la mirada de una semana que puede ser determinante en Europa.

Mbappé, por ahora, sigue al margen. La idea del club es que regrese cuando esté plenamente recuperado. Y hoy, frente al Elche, ese momento todavía no llegó.