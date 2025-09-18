¿Jugará Lamine Yamal con el FC Barcelona vs Newcastle por la jornada 1 de la Champions League 2025/26?

El debut del FC Barcelona en la Champions League 2025/26 frente al Newcastle en St. James’ Park tenía como gran atractivo la presencia de Lamine Yamal. Sin embargo, la joven estrella azulgrana no estará en el partido: quedó fuera de la convocatoria oficial y no viajó con el resto de la expedición a Inglaterra debido a la lesión que arrastra desde la última fecha FIFA.

La confirmación llegó el pasado fin de semana, cuando Hansi Flick habló con dureza sobre la gestión de la selección española en relación al jugador. “Lamine Yamal no estará disponible. Fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar”, lamentó el entrenador. El técnico alemán criticó que el futbolista disputara 73 y 79 minutos en encuentros resueltos con ventaja amplia, lo que terminó agravando sus molestias. “Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste por esto”, agregó.

✈️ ¡La convocatoria para el primer partido de la Champions League! pic.twitter.com/x44JiUPIee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2025

El extremo de 18 años será baja durante todo septiembre, lo que representa un golpe duro para un Barça que confiaba en su desequilibrio para medirse al ritmo físico del Newcastle en un estadio tan exigente como St. James’ Park. Su ausencia obliga a Flick a reorganizar el frente de ataque y buscar variantes que permitan mantener el nivel competitivo en un estreno que se anticipa complejo.

Desde el club mantienen la esperanza de que el jugador pueda estar de regreso para el 1 de octubre, cuando el Barcelona reciba al actual campeón del torneo, Paris Saint-Germain, en otro choque de alto voltaje en Champions. Por lo pronto, la expedición azulgrana partió hacia Inglaterra sin Lamine, cuya ausencia deja en evidencia la necesidad de cuidar más a una de las grandes joyas del fútbol europeo.

Más noticias sobre la Champions League