El FC Barcelona parece tener todo listo para enfrentarse al Real Madrid por LaLiga: completó su última sesión de entrenamiento este sábado y viajará a la capital española para ya quedar concentrado de cara al duelo de este domingo.

En los trabajos de la jornada anterior al partido, Flick tuvo una buena y una mala: Jules Koundé participó sin problemas de la práctica y podría ser tenido en cuenta por el entrenador para el once titular, mientras que Raphinha no llegó a recuperarse a tiempo de su problema en el bíceps femoral de la pierna derecha y será baja para enfrentar a la Casa Blanca.

El FC Barcelona está segundo en la tabla de posiciones del campeonato español y buscará destronar al Real Madrid ganándole en el Bernabéu, algo que no será sencillo pero que tampoco parece descabellado. En la historia reciente el Culé se impone, con cuatro victorias al hilo en los últimos encuentros y con el triplete conseguido la temporada pasada frente al Merengue que lo respalda de cara a este compromiso tan importante.

Cabe destacar que, además de las bajas de futbolistas como Robert Lewandowski y Dani Olmo, no podrá tener a su entrenador en el banquillo por la roja recibida ante Girona. En ese marco, Hansi Flick le dará su lugar a Marcus Sorg, su ayudante más inmediato.

Sorg sobre Lamine Yamal: "Esperamos verlo en su mejor rendimiento"

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOS | MANAURE QUINTERO/GettyImages

El joven maravilla supo ser un dolor de cabeza para el Real Madrid en partidos anteriores, pero este será especial: sus declaraciones junto a Ibai Llanos sobre el Merengue, exclamando que "roba y se queja", calaron hondo en Valdebebas y se espera un clima particularmente hostil contra el canterano Culé.

Marcus Sorg fue consultado por las críticas recibidas por Yamal, y se encargó de bancar a su futbolista de cara al gran partido del domingo: "Lamine es un jugador top y creo que será una motivación para él. Esperamos verlo mañana en su mejor rendimiento".