Julián Álvarez ha pedido su traspaso al FC Barcelona este mismo verano

Después de algunas semanas de incertidumbre, el periodista Fabrizio Romano ha confirmado la decisión que ha tomado Julián Álvarez respecto a su futuro. Según el especialista en fichajes, el argentino quiere dejar al Atlético de Madrid para cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona después de la Copa del Mundo 2026.

El seleccionado argentino ha solicitado a los colchoneros su traspaso para poder vestirse de blaugrana a partir de este verano, por lo que ahora todo dependerá de las decisiones de los clubes tomando en cuenta que hace algunos días el conjunto culé presentó una oferta de 100 millones de euros por el delantero.

Incluso, el Real Madrid encabezado por Florentino Pérez también lanzó una oferta que superaba la de los catalanes por 120 millones de euros, pero de igual manera fue rechazada.

🚨💣 BREAKING! Julián Álvarez: “The best thing for me is a TRANSFER and I want to FULFILL MY DREAM”. 🔥



As always reported, Julián has agreed to join Barça and wants the move. It depends on clubs now…



…after €100m bid rejected few weeks ago. pic.twitter.com/gELXmZhcqr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Álvarez quiere cumplir su sueño de jugar en Barcelona

🚨 BREAKING! Julián Álvarez: “I don’t want to hide or act like I don’t want to be clear. I try to be honest”.



“I spoke to Atlético people and I think the BEST for everyone involved is for me to LEAVE”.



“I want to fulfill my DREAM”, told ESPN. 💭 pic.twitter.com/hoguWEAIXX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Después del triunfo 2-0 ante la selección de Austria en la Jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, el jugador del Atlético de Madrid aseguró a ESPN que "lo mejor para todos es una transferencia" y reveló que ya ha hablado a "la gente del club" que desea "cumplir su sueño" (defender los colores del Barcelona).

🚨😳 JULIÁN ÁLVAREZ PIDE AL ATLÉTICO DE MADRID QUE LE DEJE SALIR TRASPASADO



💣💥 "Trato de ser una persona honesta, hablé con las personas del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir UN SUEÑO"pic.twitter.com/E54jWpFcmV — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 22, 2026

La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño Julián Álvarez.

La intención del conjunto liderado por Hansi Flick es intensificar las conversaciones una vez finalice el Mundial. Por ahora no está previsto presentar una segunda oferta de manera inmediata, aunque tampoco se puede descartar más aún, luego de las declaraciones de la 'Araña' que seguramente no han sentado nada bien en la capital española en donde tiene contrato vigente hasta verano de 2030.