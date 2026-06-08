Julián Álvarez podría ser el sueño de Florentino Pérez para el Real Madrid

Mientras el FC Barcelona lo sigue desde hace tiempo como una alternativa para reforzar su delantera, Julián Álvarez volvió a convertirse en protagonista del mercado de pases europeo de cara a la próxima temporada de LaLiga 2026/27.

Según informó el periodista Patrick Berger, de Sky Sport, el futbolista argentino, figura del Atlético de Madrid, despertó el interés del Real Madrid, que ya habría realizado acercamientos para conocer su situación contractual.

🚨⚪️ Is Julian Alvarez (26/🇦🇷) the €150m player Florentino Perez wants to bring to Real Madrid?



Real Madrid are understood to have made enquiries about the Argentinian striker and rate him very highly.



Atletico Madrid would be keen to sell Alvarez if an offer of €150m… — Patrick Berger (@berger_pj) June 8, 2026

Desde la dirigencia merengue, encabezada por Florentino Pérez -reelecto presidente del club-, consideran que el campeón del mundo reúne las características ideales para reforzar el ataque. Su versatilidad para desempeñarse como centrodelantero, segunda punta o incluso partiendo desde los costados lo convierten en una pieza muy valorada dentro del mercado internacional.



Una cifra que podría imponer condiciones

Aún así, la posible llegada de Álvarez al Santiago Bernabéu no sería una negociación sencilla. Además del enorme valor deportivo del futbolista, existe el componente anímico e institucional que representa una transferencia entre los dos grandes equipos de la capital española.

Desde el entorno del fútbol español aseguran que una oferta cercana a los 150 millones de euros sería suficiente para que el Atlético de Madrid evalúe seriamente una venta. Una cifra de ese calibre convertiría la operación en una de las más importantes de la historia del club rojiblanco.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

En esa misma línea, a diferencia del Real Madrid, el Barcelona enfrenta limitaciones económicas que reducen considerablemente su margen de maniobra en el mercado y a ello se suma la postura del conjunto colchonero, poco dispuesto a negociar el traspaso de Julián con uno de sus máximos rivales, un factor que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en el corto plazo.

De igual manera, por el momento no existen negociaciones formales entre las partes involucradas, pero el interés es real y el nombre del delantero de la selección argentina se instaló también en los despachos madridistas.

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