Julián Araujo toma una primera postura sobre su posible arribo a la Liga MX

Tras varios años dentro del fútbol de Europa, Julián Araujo no ha podido dar el paso al frente que se esperaba. Luego de etapas complejas tanto en LaLiga como en la Premier League, el jugador llegó como cedido en tiempo reciente al fútbol de Escocia con el Céltic, donde tuvo un resurgir importante.

Más allá de ello, de nueva cuenta el futuro del jugador está sobre el limbo. No está dónde continuará su carrera. Siendo así, equipos de la Liga MX tocaron su puerta con el fin de sumarle dentro de sus respectivos proyectos, una ruta que ahora mismo no está dispuesto a seguir el ex Barcelona.

🚨🇲🇽 Julián Araujo se encuentra aún en recuperación por su lesión con miras a las últimas 6 semanas.



Al momento, ha agradecido a Cruz Azul y Toluca sus muestras de interés por ficharle.



Si bien no descarta la Liga MX, primero buscará un lugar en algún Club de Europa donde pueda… https://t.co/LdOQ4JAJgM pic.twitter.com/ULJa5CH6kC — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 17, 2026

Tanto Cruz Azul como Toluca realizaron un acercamiento para explorar la posibilidad de incorporar al mexicano. Ambos clubes valoran su experiencia en Europa, su juventud y el potencial que todavía conserva para ser uno de los mejores laterales de la región, al menos de la Liga MX.

Sin embargo, el resultado no fue el deseado para ninguno de los dos equipos. De acuerdo con los reportes, Araujo agradeció las llamadas y el interés, aunque dejó claro que su prioridad sigue siendo encontrar una oportunidad dentro del futbol europeo. El jugador considera que todavía tiene margen para competir en el mejor fútbol del planeta.

Rangers v Celtic - Scottish Gas Men's Scottish Cup - Quarter Final - Ibrox Stadium | Andrew Milligan - PA Images/GettyImages

La postura del mexicano responde a un criterio deportivo. Araujo entiende que competir regularmente en Europa puede ayudarle a recuperar ritmo, confianza y proyección tras un periodo complejo marcado por las lesiones. Durante dicha etapa, incluso se ha quedado fuera de la Copa del Mundo.

Siendo así, el manejo del jugador ya trabajo con el Bournemouth, club dueño de su carta para definir condiciones de salida para este verano. Está claro que el club de la Premier League no cuenta con el jugador por lo que se espera un abandono sencillo.