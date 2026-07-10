Karim Adeyemi es nuevo jugador del Barcelona

Tal cual como ha sucedido semanas atrás con el fichaje de Anthony Gordon, en Fútbol Club Barcelona ha cerrado otro refuerzo de manera fugaz y en medio de un entorno de silencio. Ya es un hecho que Karim Adeyemi jugará con el cuadro de la ciudad condal la siguiente temporada.

Fabrizio Romano confirma que el cuadro es total entre el cuadro culé y el Borussia Dortmund. El mismo se cierra por una cifra fija de 22 millones de euros. La misma puede crecer hasta los 29 siempre y cuando se cumplan las variables por rendimiento.

🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴



Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.



Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

De acuerdo con los reportes previos, el extremo y centro delantero ha sido un pedido expreso de Hansi Flick. Si bien es cierto que el atacante se ha estancado en tiempos recientes, el técnico del campeón de España confía en tener los enteros para llevar al jugador de nueva cuenta a su máximo estado de forma dentro de la cancha.

Si bien es cierto que el acuerdo entre clubes se dio en medio de un entorno de paz, no fue así con el jugador. El Dortmund se ha visto orillado a vender a Karim una vez que el extremo dejó bien en claro que bajo ningún escenario firmaría una oferta de renovación de parte de los alemanes.

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

La situación se complicó todavía más una vez que Adeyemi también se negó a escuchar ofertas de otros equipos. Siendo el caso, tanto para el jugador como para el club quedaba sólo un escenario en el camino: ir vendido ya mismo al Barcelona o salida a gratis a final de la temporada.

Adeyemi es el segundo fichaje del cuadro culé para el verano luego de la firma de Anthony Gordon. Se entiende que el mercado sigue abierto y que dentro de la ciudad condal habrá más firmas de peso.