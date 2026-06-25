Klopp esquiva al Real Madrid pero no cierra la puerta al regreso

Lejos de la presión de los vestuarios y con un rol más institucional dentro del grupo Red Bull, Jürgen Klopp aprovechó una entrevista con La Gazzetta dello Sport para hablar sobre su presente y responder a una consulta que desde hace años despierta interés en España: su relación con el Real Madrid.

🚨🗣️Jürgen Klopp: "Was coaching Real Madrid an option? Jose Mourinho is now there. That's fine." pic.twitter.com/6C25iATzcx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026

El alemán, que asumió como Head of Global Soccer de Red Bull tras dejar el banco del Liverpool en 2024, evitó profundizar sobre los rumores que lo situaron en la órbita del conjunto merengue en distintos momentos de su carrera. Fiel a su estilo, el técnico eligió el humor antes que una declaración contundente.

“Si respondo a esta pregunta, todo lo que dije antes desaparece”, bromeó inicialmente. Luego dejó una frase breve, aunque sugestiva: “Está José. Así está bien. No hay comentarios”.

Un entrenador admirado en el Madrid

A lo largo de los últimos años, el nombre de Klopp apareció en más de una oportunidad como una alternativa para dirigir al Real Madrid. Sin embargo, nunca hubo negociaciones avanzadas y el alemán siempre priorizó otros proyectos. Además, después cerrar una etapa histórica en el Liverpool, decidió tomarse un respiro de la actividad diaria de entrenador.

En ese contexto, también fue consultado sobre la posibilidad de regresar a un banco de suplentes. Klopp volvió a recurrir a su característico sentido del humor y respondió “entreno todos los días, en el gimnasio”, entre risas.

Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026 | Dustin Satloff/GettyImages

Más allá de la broma, el técnico de 59 años no descartó volver a dirigir. “Hablando en serio, ya veremos”, afirmó, dejando abierta una posibilidad que genera expectativa entre los principales clubes europeos.

Por el momento, Klopp disfruta de una nueva etapa como un observador privilegiado del fútbol internacional y mantiene una buena relación con José Mourinho, a quien mencionó con respeto al ser consultado por el Real Madrid.

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