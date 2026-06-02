Konaté elige al Real Madrid y enciende las alarmas en el Liverpool

De cara a la próxima temporada, la planificación deportiva del Liverpool podría podría verse condicionada: Ibrahima Konaté, uno de los referentes de la línea defensiva del equipo inglés, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.

Según trascendió en las últimas horas, el defensor francés ya habría dado el visto bueno a un contrato por cuatro temporadas. La oficialización del acuerdo dependería de cuestiones institucionales vinculadas al club madrileño, aunque todo apunta a que el anuncio podría concretarse una vez resuelto ese escenario.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!



Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.



Here we go, expected right after. 🔜



Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Un cambio inesperado en su futuro

Hasta hace pocas semanas, la continuidad de Konaté en Anfield parecía encaminada; el propio futbolista habría manifestado públicamente que las conversaciones para renovar su vínculo -vigente hasta el 30 de junio- avanzaban positivamente.

Sin embargo, diferencias contractuales y la aparición del interés del Real Madrid terminaron modificando el panorama. El atractivo deportivo del merengue, sumado a la posibilidad de convertirse en una pieza importante de un proyecto ganador inmediato, resultó determinante para la decisión del central francés.

Desde su llegada procedente del RB Leipzig, Konaté se consolidó como uno de los defensores más completos de la Premier League gracias a su potencia física, velocidad y capacidad para defender lejos de su área.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOL | DARREN STAPLES/GettyImages

Su presencia le permitió al Liverpool sostener una línea defensiva agresiva y competir al máximo nivel tanto en Inglaterra como en Europa. Por ese motivo, una eventual marcha obligaría a la dirigencia a actuar con rapidez en el mercado de pases.

A su vez, perder a un jugador que parecía encaminado a renovar genera dudas sobre el desarrollo de las negociaciones y obliga al club a reaccionar con determinación.

Por eso, mientras el Real Madrid se prepara para sumar otro nombre de jerarquía a su plantel, en Anfield ya trabajan para evitar que la salida de Konaté deje un vacío difícil de llenar en una zona clave del equipo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP