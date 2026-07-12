Comenzaron los juegos mentales en la antesala de lo que será la primera semifinal del Mundial. Francia y España se enfrentarán este martes en Dallas y los jugadores, con sus declaraciones, comenzaron la batalla verbal. Luego del mensaje de Lamine Yamal, quien aseguró que si alguien debía tener miedo eran Les Bleus, Ibrahima Konaté respondió con un llamado a la humildad y dejó en claro cuál es la postura del conjunto dirigido por Didier Deschamps para este encuentro.

El defensor, que también habló por primera vez desde que se confirmó su llegada al Real Madrid, evitó entrar en una confrontación con el futbolista del Barcelona. Le quitó importancia a las palabras del español y remarcó que toda la atención de Francia está puesta en preparar el partido.

"Puede decir lo que quiera. No, miedo no. No hay que tener miedo a nadie. Lo importante es mantenerse con humildad y no caer en esa trampa, especialmente en este momento de la competición", expresó Konaté.

Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix répondent à Lamine Yamal : « Il peut dire ce qu'il veut »



À deux jours de la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne (mardi, 21 heures à Dallas), Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix ont cherché à ne pas entrer dans la polémique après… pic.twitter.com/JBZELULmvI — L'Équipe (@lequipe) July 12, 2026

El zaguero también explicó que dentro de la concentración francesa no prestan atención a los comentarios previos a los encuentros. "Honestamente, no escuchamos lo que se dice. Vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible y al final del partido veremos para quién sale favorable", manifestó.

Konaté también evitó reducir el desafío a un duelo con Yamal. Para el francés, la Roja cuenta con recursos en todas sus líneas y el peligro no depende de un único futbolista. "No pensamos en parar a Lamine. España es un equipo excepcional con mucha individualidad. El objetivo no es enfocarse en un jugador en particular, porque el equipo entero puede hacer daño", afirmó.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El central recordó además el último enfrentamiento entre ambas selecciones, correspondiente a la Nations League, cuando los de Luis de la Fuente se impusieron por 5-4. Aun así, consideró que esa noche su equipo presentó una defensa sin el tiempo suficiente para consolidarse. "Fue un partido muy difícil. Aquella línea defensiva estaba formada por jugadores que no tenían automatismos entre ellos. Era la primera vez que jugábamos juntos. Creo que, si esa situación hubiera sido diferente, el partido se habría desarrollado de otra manera", sostuvo.

Durante la conferencia también se refirió al ambiente dentro del plantel francés. Cuando le pidieron definir al grupo con una palabra, respondió entre risas "malos", antes de explicar el sentido de la expresión. "Nos reímos mucho, hacemos bromas y el ambiente es muy bueno. Cuando llega el momento del partido todos cambiamos el chip. Todos pensamos en ganar", comentó.

Del otro lado, Yamal, elegido como el mejor jugador contra Bélgica, aseguró que llega listo para una cita de esta magnitud. "Todos esperaban este partido y somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo. Si alguien puede ir con seguridad somos nosotros", dijo... y la respuesta no tardó en llegar.