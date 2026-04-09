La advertencia de Fernando Gorriarán a Chivas

El semestre de Tigres ha sido irregular. Los del norte del país avanzan con pie firme dentro de la CONCACAF. Hoy los felinos están la ronda de los cuartos de final donde han obtenido ya una mínima ventaja sobre el Seattle Sounders de 2-0. La serie cerrará la próxima en Estados Unidos.

Sin embargo, tal progreso en el torneo internacional, ha estancado a los de la UANL dentro de la Liga MX. Hoy mismo están en el octavo puesto y sin margen de error si quieren llegar a la liguilla. En medio de la llave contra Seattle, llega un cruce contra el líder del fútbol nacional, Chivas, cotejo donde los felinos no van a especular.

“TIGRES ESTÁ PREPARADO PARA COMPETIR CONTRA CHIVAS”



Palabras de Gorriarán sobre la exigencia de jugar liga y Conca con Tigres.



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El capitán de los Tigres, Fernando Gorriarán confirma que el equipo saldrá a jugarse todo dentro del campo en contra de Chivas. El charrúa deja de lado cualquier posibilidad de desgaste luego del primer roce con Seattle, argumentando que "los clubes grande juegan cada tres días".

Las palabras de Fernando van de la mano con lo que externó horas antes Guido Pizarro. El entrenador de los de la UANL señaló que no se guardará nada en contra de Chivas pensando en la vuelta ante Seattle. Es un hecho que Tigres saltará al campo con el equipo estelar en el once.

Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Hoy en Tigres no está abierta la puerta para darse el "lujo" de rotar. Es simple, si el equipo gana, cerrará la jornada dentro de los puestos de liguilla. Una semana más dentro de la zona de tranquilidad.

Sin embargo, no sumar tres puntos es caminar sobre el limbo. Un empate permite que hasta cuatro clubes le puedan superar en la tabla. Si el resultado es aún peor con una derrota, podrían ser superados por incluso otras seis instituciones en la carrera por la plaza final de liguilla.

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