La comparación de jugadores del FC Barcelona y Real Madrid en convocatorias mundialistas en los últimos años

El FC Barcelona y el Real Madrid han nucleado a grandes figuras del fútbol mundial a lo largo de su historia, y siempre hicieron aportes valiosos a las Copas del Mundo en cuanto a los jugadores cedidos.

Salvo en Catar 2022, siempre un futbolista de alguno de los dos, como mínimo, levantó el trofeo. A continuación, repasamos los aportes de cada uno a las distintas selecciones en los últimos cinco Mundiales.

1. Alemania 2006

TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA | PASCAL PAVANI/GettyImages

En Alemania el aporte de ambos estuvo parejo, con 11 para el FC Barcelona y 10 para el Real Madrid, aunque este tuvo en Fabio Cannavaro a un campeón del mundo.

2. Sudáfrica 2010

Spain v Netherlands - FIFA World Cup Final 2010 | Simon M Bruty/GettyImages

En el único mundial jugado en África hasta el momento, estos dos equipos aportaron la base de la España campeona del mundo. El conjunto de Del Bosque tenía como base a la columna vertebral culé: Piqué, Puyol, Iniesta, Xavi, Busquets y Villa.



El FC Barcelona, en total, dio 14 futbolistas a los equipos, mientras que el Real Madrid aportó 11.

3. Brasil 2014

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Con Sami Khedira como campeón del mundo, el Real Madrid aportó 12 futbolistas a las distintas selecciones del Mundial 2014.



El FC Barcelona, por su parte, cedió 13 jugadores con apellidos ilustres como Neymar, Messi, Iniesta y Mascherano, entre otros.

4. Rusia 2018

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Lars Baron - FIFA/GettyImages

El Real Madrid tuvo su mayor aporte de la historia de los mundiales en Rusia 2018, dándole a las selecciones un total de 15 futbolistas. Entre ellos destacaron el Balón de Oro Luka Modric y el campeón del mundo Raphaël Varane.



El FC Barcelona le dio a la Francia campeona dos jugadores como Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti, mientras que otras figuras como Leo Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta también dijeron presente en Rusia. En total fueron 14.

5. Qatar 2022

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Clive Brunskill/GettyImages

Para la última cita mundialista, el Real Madrid aportó 13 jugadores a las distintas selecciones, aunque Karim Benzema no terminó jugando. En Francia también estuvieron Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, que falló un penal en la tanda de la final.



Por su parte, el FC Barcelona aportó 17 futbolistas, con Ousmane Dembélé y Jules Koundé colgándose la medalla de plata tras la definición contra Argentina.

Edición Jugadores FC Barcelona Jugadores Real Madrid Alemania 2006 11: Larsson, Márquez, Messi, Ronaldinho, Edmílson, Deco, van Bronckhorst, van Bommel, Iniesta, Xavi Hernández y Puyol. 10: Casillas, Sergio Ramos, Raúl, Ronaldo, Roberto Carlos, Robinho, Cicinho, Beckham, Zidane y Cannavaro. Sudáfrica 2010 14: Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa, Messi, Dani Alves, Rafa Márquez, Abidal, Henry, Yaya Touré. 11: Casillas, Ramos, Albiol, Arbeloa, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Pepe, Higuaín, Kaká y Marcelo. Brasil 2014 13: Messi, Mascherano, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Jordi Alba, Pedro, Cesc, Neymar, Dani Alves, Alexis Sánchez y Song. 12: Casillas, Ramos, Alonso, Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrao, Benzema, Varane, Khedira, Di María, Marcelo y Modric. Rusia 2018 14: Piqué, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Messi, Suárez, Coutinho, Paulinho, Umtiti, Dembélé, Ter-Stegen, Rakitic, Vermaelen y Mina. 15: Ramos, Carvajal, Asensio, Isco, Nacho, Lucas Vázquez, Varane, Modric, Kovacic, Marcelo, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Keylor Navas y Hakimi. Qatar 2022 17: Pedri, Gavi, Busquets, Jordi Alba, Eric García, Ferrán Torres, Ansu Fati, Balde, Dembélé, Koundé, Ter-Stegen, Raphinha, de Jong, Araújo, Christensen y Lewandowski. 13: Carvajal, Asensio, Benzema, Tchouaméni, Camavinga, Courtois, Hazard, Vinicius, Rüdiger, Valverde y Modric.