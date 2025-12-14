Este fin de semana el Club Tigres UANL quiere conquistar su noveno campeonato de Liga MX, es decir que, desde su paso en Primera División han ganado ocho títulos, han perdido seis finales y existe una estadística que pinta a favor de los felinos.

Y es que el conjunto de San Nicolás de los Garza nunca ha perdido dos finales consecutivas cerrando como visitantes. A continuación, mencionamos las ocasiones en que se ha repetido esta tendencia cuando el cuadro universitario llega a dos finales seguidas en calidad de visitante en el encuentro de vuelta.

En la Temporada 79-80 perdieron en el Estadio Azteca contra el Club de Fútbol Cruz Azul, y en la campaña 1982 salieron campeones, cerrando en el Azteca, pero ante el Atlante.

En 2014 cayeron ante Club América y en 2015 vencieron al Club Universidad Nacional en el Olímpico Universitario. En el Clausura 2017 cayeron ante Chivas en el Estadio Akron y en el Apertura 2017 vencieron al Club de Fútbol Monterrey en la recordada final regia cerrando la serie en el 'Gigante de Acero'.

En el Apertura 2023 perdieron ante América y para que esta tendencia se mantenga deberán ganar o empatar en la final de vuelta ante el Deportivo Toluca FC o perder por la mínima y definirlo ya sea en la prórroga o tanda de penaltis.

Esto luego de haber ganado en el juego de ida en 'El Volcán' 1-0 con una anotación de Ángel Correa. El partido de vuelta será este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas desde el Estadio Nemesio Diez.

Gignac podría retirarse como campeón con Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

Los campeonatos y subcampeonatos de Tigres UANL

Títulos

1977-78, 1981-82, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

Subtítulos

1979-80, Invierno 2001, Apertura 2003, Apertura 2014, Clausura 2017 y Apertura 2023