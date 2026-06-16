La estrella de Chivas que podría dar el salto a Europa

Brian Gutiérrez podría convertirse en uno de los nombres de peso dentro del mercado de verano para el fútbol mexicano. El mediapunta de 22 años, considerado una de las principales figuras de Chivas, ha despertado interés en Europa y su situación comienza a ser seguida con atención dentro de la directiva rojiblanca.

El interés por el creador de juego no llega desde cualquier destino. César Luis Merlo reporta que existen clubes importantes de la Ligue 1 que siguen de cerca el nivel del mexicano y valoran seriamente la posibilidad de ficharle para la próxima temporada. La fuente no ha dejado en claro quiénes son los equipos en la carrera.

🚨Un equipo importante de Francia está muy interesado en Brian Gutiérrez y prepara una oferta por el futbolista de Chivas. ℹ️https://t.co/4SkJUZCvyx — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 15, 2026

La proyección internacional de Gutiérrez no resulta una sorpresa. A su edad, el jugador ha logrado consolidarse como una pieza diferencial dentro del esquema del Guadalajara gracias a su capacidad para generar juego, romper líneas y aparecer siempre vacío dntro del área partiendo desde el centro del campo.

Adicional, el ex Chicago Fire es hoy una pieza calidad de selección mexicana. Si bien no tuvo el mejor de los juegos, no pasa desapercibido que Brian fue parte del once inicial de México en el debut en la Copa del Mundo en contra del cuadro de Sudáfrica.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

No obstante, el interés todavía se encuentra en una fase inicial. Hasta este momento no existe una oferta formal presentada ante Chivas, ni tampoco alguna propuesta oficial dirigida al entorno del futbolista. La situación se mantiene en la etapa de sondeos y análisis que suelen preceder a la negociación final.

Chivas por su parte, sin afán de frustrar el sueño europeo de su jugador, tampoco quiere perder a su estrella por una cifra mínima. El club de Verde Valle tiene bien en claro que Brian no sale del Guadalajara por menos de 10 millones de dólares.