La estrella de la Saudí Pro League que busca acomodo dentro de la Liga MX

A nivel deportivo, la Saudí Pro League sigue creciendo a pasos agigantados. Cada vez son más los jugadores que se plantean un futuro dentro de la liga de Arabia. En un inicio se trataba de piezas en condición de retiro, ahora, futbolistas en la plenitud deciden probar el reto millonario de los jeques.

A pesar de ello, su aventura por el fútbol del Medio Oriente suele ser esporádico. Un par de años para luego buscar acomodo en otras partes del mundo donde hay mayor competencia, o un estilo de vida más sencillo. Este podría ser el caso de Nahitan Nández, quien parece tiene el deseo de probarse dentro de la Liga MX.

¿BOMBAZO NÁNDEZ? 💣



Un fichajazo podría caer para el siguiente torneo en Liga MX.



🇲🇽 El representante de Nahitan Nández asegura que recibieron una oferta muy importante de México. Recordar que anteriormente Rayados y América estuvieron interesados en el uruguayo.



📄 Sin… pic.twitter.com/j9AcHnwNOf — Futbol Total (@futboltotal) June 2, 2026

Diversas fuentes reportan que el jugador de 31 años fue ofrecido por su manejo a un par de equipos en México. Los clubes en cuestión son los Rayados de Monterrey, hoy dirigidos por Matías Almeyda. Así como el América que sigue en manos de André Jardine.

Nahitán fue parte de la primera generación de jugadores estrella que llegaron a el Al-Qadsiah luego de su ascenso a la Saudí Pro League. Su rendimiento en lo individual ha sido superlativo, sin embargo, el deseo del jugador es el de tener un estilo de vida más cercano al uruguayo, y evidentemente en México lo puede encontrar.

Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

De momento ni América, ni Monterrey han dado respuesta al ofrecimiento de Nahitan. Sin embargo, con todos y sus 31 años el charrúa sigue siendo una pieza muy llamativa para el mercado nacional, pues se trata de un hombre que es pura disciplina y que además, juega en más de dos zonas del campo.

Al-Qadsiah por su parte abre la puerta al traspaso. El mismo les liberaría una plaza de extranjero que pueden usar en fichar a una pieza de muchos más nombre y seguramente, más joven.