La fuerte discusión entre Álvaro Arbeloa y uno de los futbolistas del Real Madrid

Tiempos de elevada tensión se viven al interior del Real Madrid. Los más recientes resultados del club, una derrota en LaLiga ante el Mallorca, y la posterior caída contra el Bayern Múnich por Champions League, dejan sobre el limbo las opciones del equipo de poder conseguir títulos.

Dichas complicaciones comienzan a repercutir en el ánimo del vestuario, así como en la relación del técnico Álvaro Arbeloa con el grupo. En las últimas horas, se ha revelado un cruce entre en el entrenador interino de los de la capital de España y un jugador de la plantilla, Raúl Asencio.

🚨 JUST IN: Raul Asencio had a HUGE ARGUMENT with Alvaro Arbeloa!



When Arbeloa decided to bench him against Man City, Asencio was very UPSET and he CONFRONTED Arbeloa about it.



After that, things escalated even FURTHER. Arbeloa had decided to start Asencio against Elche, but… pic.twitter.com/cG0cLGpbCH — Madrid Zone (@theMadridZone) April 8, 2026

La misma habría sido resultado de la suplencia de Raúl ante el Manchester City en la ida de los octavos de Champions League. El jugador recriminó frente a todo el grupo la decisión de Arbeloa de mandarle al banco en un partido de tal relevancia.

Arbeloa por su parte dejó pasar el cruce y tenía contemplado darle el puesto titular al central para el siguiente duelo. El mismo sería uno por LaLiga en contra del Elché.

El día del encuentro antes mencionado, Raúl apareció en la oficina de Álvaro junto a un médico. El central argumentó molestia que le impedían tener actividad para tal encuentro. Arbeloa tuvo que cambiar su plan de acción colocando a Antonio Rüdiger en campo.

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | Eurasia Sport Images/GettyImages

La molestia del técnico llegó al punto más elevado cuando días después, Asencio entrenó como si nada hubiera pasado. En ese momento, el entrenador entendió que el jugador se borró de forma intencional.

Como reprimenda, Álvaro dejó fuera de convocatoria a Asencio para el cruce de vuelta, como para el derbi ante el Atlético de Madrid. Raúl buscó limar asperezas pidiendo disculpas privadas a su técnico, quien le exigió que las mismas fueran frente a todo el equipo.

Un práctica previo al parón, Arbeloa comentó ante el grupo: "¿alguien tiene algo que decir?". Esa era la señal para Raúl, quien por su parte, optó por guardar silencio.

Luego del parón FIFA y ante la posibilidad de seguir borrado, Asencio accedió a la orden Álvaro pidiendo disculpas frente a todos. Acto seguido regresó a la convocatoria para el duelo en contra del Mallorca. También ha aparecido contra el Bayern Múnich.

Peso a lo anterior, no tuvo minutos en ninguno de los duelos. Se entiende que entre la vuelta de los lesionados y su falla disciplinaria, no tendrá actividad de sobra en el resto de la temporada.