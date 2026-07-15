La increible estadística de Lamine Yamal vs Mbappé en partidos de eliminación directa

La selección española derrotó a Francia en la semifinal del Mundial 2026. La Furia Roja tuvo un gran desempeñó y nulificó a Les Bleus, quienes llegaban con un paso arrasador a esta cita. Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, el equipo de Luis de la Fuente dio un golpe de autoridad y se instaló en la gran final de la Copa del Mundo, en espera del resultado de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Lamine Yamal fue una de las grandes figuras del cuadro español en el triunfo sobre los galos. El futbolista del FC Barcelona provocó el penalti con el que la Furia Roja abrió el marcador. El extremo también anotó un golazo antológico que representaba el 3-0, pero este fue invalidado por un fuera de lugar.

Con su actuación de martes, el peligroso delantero, que acaba de cumplir 19 años, extendió su increíble racha frente a la Francia de Kylian Mbappé.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

De acuerdo con datos de FotMob, Kylian Mbappé nunca ha vencido a Lamine Yamal en un partido de eliminación directa, ni con Francia ni con el Real Madrid, desde que se unió a los merengues el 1 de julio de 2024.

Since joining Real Madrid, Kylian Mbappé has NEVER beaten Lamine Yamal in a knockout game, both for France and Real Madrid! 🤯❌ pic.twitter.com/ihLobF4O61 — FotMob (@FotMob) July 14, 2026

En este periplo, los equipos de Lamine Yamal y Kylian Mbappé se han enfrentado un total de cinco veces en ronda eliminatoria, con cinco victorias para los conjuntos en los que milita el jugador español.

El maleficio de Mbappé: Lamine Yamal se convierte en la peor pesadilla de Kylian

Todo comenzó el 9 de julio de 2024, cuando la selección francesa cayó ante la española por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024.

En abril de 2025, Real Madrid y Barcelona se vieron las caras en la final de la Copa del Rey, y los blaugranas ganaron por marcador de 3-2.

La maldición continuó en junio de 2025, cuando España derrotó a Francia en las semifinales de la Nations League de la UEFA por 5-4.

En enero de 2026, los blaugranas y los merengues coincidieron en la final de la Supercopa de España, y los culés volvieron a ganar, de nueva cuenta por marcador de 3-2.

Finalmente, el capítulo más reciente de esta racha se registró en las semifinales del Mundial 2026, con la victoria de la Furia Roja por 2-0.