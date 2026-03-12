La Inteligencia Artificial predice el ganador de la Champions League 2025/26 después de la ida de octavos de final

Los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League 2025/26 ya son historia. Esta semana, entre el martes y el miércoles se han disputado ocho partidos que nos han dejado alguna que otra sorpresa, pero, sobre todo, muchos goles. Nada más y nada menos que 32.

El Bayern Múnich cumplió con los pronósticos y goleó 1-6 a la Atalanta, dejando a eliminatoria sentenciada. También el Atlético de Madrid pasó por encima del Tottenham 5-2. El FC Barcelona y el Arsenal también partían como favoritos frente al Newcastle y el Bayer Leverkusen respectivamente, pero ninguno de ellos consiguió ganar y tuvieron que conformarse con un empate conseguido desde el punto de penalti en los minutos finales del partido.

Las grandes sorpresas vinieron de la mano del Galatasaray que tumbó 1-0 al Liverpool y del Bodo/Glimt, la gran revelación de esta Champions, que se impuso 3-0 al Sporting CP. Y en las dos eliminatorias que a priori parecían las más igualadas, el marcador reflejó lo contrario.

El vigente campeón de Europa, el PSG, goleó 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes. A la misma hora, en el Bernabéu, el Real Madrid se imponía 3-0 al Manchester City. Sin duda dos resultados que muy pocos podían adivinar antes de los partidos.

La supercomputadora predice el ganador de la Champions League 2025/26

Después de haberse disputado los ocho partidos de ida de octavos de final, y a falta de jugarse la vuelta que serán la próxima semana, hay un nuevo favorito para ganar esta Champions. El Bayern Múnich, tras su goleada fuera de casa, es el candidato número.

El equipo alemán siempre está entre los candidatos para llegar lejos en el torneo pues tiene una amplia nómina de estrellas. El 1-6 ya es un resultado que asusta, pero pensar que lo hizo sin Harry Kane en el campo hace que el equipo tenga aún más potencial y margen de mejora de cara a próximos partidos.

En segundo lugar, tenemos al Arsenal. El conjunto gunner había terminado la fase de liga en primera posición con pleno de puntos, 24 de 24 posibles, lo que le había situado como el gran favorito para proclamarse campeón de Europa.

Sin embargo, el empate en Leverkusen puso fin a la racha de ocho victorias consecutivas. Ahora el equipo de Arteta deberá resolver la eliminatoria en el Emirates Stadium.

Después de Bayern y Arsenal, cierra el podio de favoritos el FC Barcelona, aunque a mucha diferencia de los dos primeros. Los azulgrana decepcionaron con su partido en Newcastle, pues ya habían logrado ganar allí en la fase de grupos, y ahora con Lamine Yamal se esperaba una victoria.

A pesar del empate, el equipo de Flick es favorito para resolver la eliminatoria en el Camp Nou y estar en la próxima ronda.

El Top 5 lo completan el PSG y el Real Madrid. Ambos equipos se clasificaron para octavos mediante el playoff, y sus victorias en casa ante el Chelsea y el Manchester City han provocado que den un salto en la lista de favoritos. Incluso los blancos han cuadruplicado sus opciones tras el encuentro de ida.

En la sexta posición está el otro equipo español, el Atlético de Madrid que tiene pie y medio en cuartos de final. A continuación, vienen tres equipos ingleses encabezados el Liverpool. La inesperada derrota de los reds en Turquía ha hecho que bajen sus opciones de título, a pesar de que sigue siendo favorito para remontar y estar en cuartos.

El Newcastle y el Manchester City aparecen en un Top 10 que cierra el Bodo/Glimt. El equipo noruego está escribiendo su propia historia en esta competición y tiene una oportunidad única de colarse entre los ocho mejores equipos de Europa. Las probabilidades de remontada del Sporting CP son muy escasas.

Con menos de 1% de opciones de título están el Bayer Leverkusen a pesar del empate, el Galatasaray que tiene la eliminatoria a favor, el Chelsea, el Sporting CP y el Tottenham. El único equipo descartado para el título es la Atalanta.

Equipo Probabilidades de victoria Bayern Múnich 26,34% Arsenal 22,07% FC Barcelona 12,10% PSG 10,17% Real Madrid 8,34% Atlético de Madrid 6,14% Liverpool 4,64% Newcastle 2,63% Manchester City 2,27% Bodo/Glimt 2,15% Bayer Leverkusen 0,99% Galatasaray 0,85% Chelsea 0,76% Sporting CP 0,50% Tottenham 0,05% Atalanta 0,00%

