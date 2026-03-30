La joven estrella de la Liga MX que sueñan con fichar en Chivas

Chivas vive un momento deportivo muy lúcido. Luego de años complicados dentro del club, donde a nivel deportivo no aspiraban de forma seria a ganar nada, hoy todo ha cambiado dentro de Verde Valle. El cuadro que es llevado por Gabriel Milito es para muchos el gran favorito para ganar la Liga MX en el mes de mayo.

Siendo el caso, tanto el técnico como su plantel están enfocados al cien por ciento en la parte final del torneo. Tanto en la etapa regular como en la etapa de liguilla, a la cual, por el puntaje que ya suman, están clasificados. Por su parte, la gerencia del equipo valora el armado de la plantilla de cara al mercado de verano, donde, ya hay un nombre que gusta a la directiva.

¿BOMBAZO IMPOSIBLE? 🇦🇹👀💣



En el Rebaño ya piensan en un bombazo millonario para el mercado de verano, sueña con otra la joya de Pachuca: Elías Montiel.



💥 Con información del periodista Jesús Hernández, Chivas está altamente interesado en él: “Javier Mier sí está buscando a… pic.twitter.com/G96l8JirNi — Futbol Total (@futboltotal) March 30, 2026

El jugador en cuestión es Elías Montiel. El mediocentro de Pachuca es del gusto tanto de Milito como del director deportivo Javier Mier. Si bien Chivas está conforme con su centro del campo, entienden que no tienen un jugador del corte de Elías, capaz de rendir en todo el eje central tanto en las exigencias de ataque como en las de defensa.

En todo caso, el fichaje está lejos de ser posible. El Guadalajara ni siquiera ha iniciado la etapa de sondeos. Sin embargo, los datos preliminares que tienen en las oficinas de Verde Valle sobre el posible precio de salida del mexicano no son optimistas.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Elías luego de su más reciente renovación con los Tuzos tiene dos cláusulas de rescisión. Una para el mercado de Europa donde el precio sería de 15 millones de dólares. Por su parte, el precio para la Liga MX es todavía superior, 20 millones de la misma moneda, una cifra que nunca antes se ha pagado por un jugador dentro del mercado nacional.

Elías no vive su mejor etapa deportiva. Cortesía de las lesiones, el mediocentro ha bajado de nivel de forma importante. Recién ha elevado el mismo de manera paulatina con su regreso gradual al campo con los Tuzos del Pachuca.

A pesar de ello, es un talento natural de alto valor por lo que, sigue teniendo pretendientes dentro y fuera de México, uno de ellos, el cuadro de las Chivas.