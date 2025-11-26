¿La mejor liga del mundo? La Premier League aplasta a LaLiga en la Champions League

Este martes hubo una jornada más de la UEFA Champions League y una de las grandes sorpresas fue la goleada 3-0 que le aplicó el Chelsea al Barcelona en Stamford Bridge, gracias a un autogol del francés Jules Koundé y anotaciones del brasileño Estevao Willian y Liam Delap, aprovechando que los culés se quedaron con diez por la expulsión del uruguayo Ronald Araújo al minuto 44.

Con este triunfo, los Blues llegaron a diez puntos y se han colocado en la quinta posición de la Fase de Liga, dando un paso importante para poder clasificar de forma directa a los octavos de final. Al mismo tiempo, otros dos clubes ingleses como el Manchester City y el Newcastle United están entre los primeros ocho de esta fase, sexto y octavo, con diez y nueve unidades, respectivamente.



Tras el duelo, el famoso MisterChip compartió a través de sus redes sociales un dato importante que no se puede ignorar, demostrando que la liga de Inglaterra le ha pasado por encima a la de España en la presente campaña de la Champions League. Esta estadística también puede dar a entender que dentro de la Premier League hay mayor competencia a diferencia de LaLiga, la cual normalmente está controlada por dos o tres equipos. Por ese mismo motivo, el comentarista mandó un mensaje en el mismo tuit dirigido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidiendo que eleve el nivel del certamen español.

“9 duelos de Champions League entre equipos españoles e ingleses. Los de la Premier League: 8 victorias y 19 goles. Los de LaLiga: 1 victoria y 4 goles. A ver si, entre tuit y tuit, el presidente de LaLiga encuentra un ratito para ponerse a trabajar en subir el nivel de su competición”, escribió el periodista a través de su cuenta de X.



El primer triunfo para los ingleses vino en la Jornada 1 cuando el Athletic Club perdió 0-2 frente al Arsenal en San Mamés, con goles del brasileño Gabriel Martineli y el belga Leandro Trossard. En esa misma jornada, el Tottenham aprovechó la localía para pegarle por la mínima al Villarreal tras un autogol del brasileño Luiz Júnior. Del mismo modo, el Liverpool superó 3-2 al Atlético de Madrid en Anfield, siendo Andy Robertson, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk los autores de los tantos locales, mientras Marcos Llorente hizo un doblete por la visita. El único que sacó la cara por LaLiga en dicha fecha, y hasta ahora, fue el Barcelona que en condición de visitante venció 1-2 al Newcastle, con doblete del inglés Marcus Rashford y con Andy Gordon descontando.

Durante la Jornada 2 no hubo enfrentamientos entre ambos países, pero para la Fecha 3 vino el choque entre los Gunners y los Colchoneros, con los primeros vapuleando 4-0, de la mano de Martineli y su compatriota Gabriel Magalhaes, así como con un doblete del sueco Viktor Gyökeres. El sexto duelo entre ambas naciones ocurrió en La Cerámica, donde el Submarino Amarillo sucumbió 0-2 frente al Manchester City, con goles del noruego Erling Haaland y el portugués Bernardo Silva. Ya en la Jornada 3, los Reds derrotaron al Real Madrid, con el solitario tanto del argentino Alexis Mac Allister. El octavo juego de esta rivalidad acaeció en esa misma fecha en St. James Park, apareciendo Dan Burn y el brasileño Joelinton Cassio para que Las Urracas aplicaran un 2-0 a los Leones de Bilbao.



Finalmente, en lo que resta de la Fase de Liga, sólo habrá un duelo más entre ingleses y españoles, cuando en la sexta jornada los Merengues reciban a los Citizens en el Estadio Bernabéu, por lo que la estadística se mantendría a favor de la Premier League, pase lo que pase.