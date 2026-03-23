La motivante declaración de Gabriel Milito luego del triunfo de Chivas sobre Monterrey

Chivas está más líder que nunca dentro de la Liga MX. El cuadro de Verde Valle visitó a los Rayados de Monterrey el pasado fin de semana. El Guadalajara en un duelo que fue dramático, venció a los del norte del país para llegar a 30 puntos en el torneo y blindarse más que nunca en la cima del torneo.

Luego del triunfo, el técnico del "Rebaño" no escondió su emoción por el presente del equipo. Gabriel Milito afirmó que para él es un honor y un orgullo dirigir al equipo que está formado sólo por mexicanos dentro de la plantilla.

¡MILITO SE RINDE ANTE EL 'TALA' RANGEL!😮‍💨



"'Tala' defiende un arco muy grande, que es el de Chivas y México. Era el momento que más lo necesitábamos, él estaba convencido de atajar el penal"



❗️Gabriel Milito, D.T de Chivas pic.twitter.com/TvPXLTy8y7 — Claro Sports (@ClaroSports) March 22, 2026

Para mí no hay ningún problema, tampoco es una desventaja. Para mí es una gran bendición poder contar solo con jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de dirigir este equipo. Gabriel Milito

El presente de Chivas es un arma de doble filo. El presente del equipo hará que una gran base de sus jugadores se marche a la selección mexicana para la concentración previa al Mundial. A pesar de ello, Gabriel afirma que su equipo tiene todo para incluso llegar a un nivel superior al actual.

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Estoy muy convencido de que podemos sostener este nivel e incluso mejorarlo. No lo veo como un problema, realmente lo veo como una gran bendición. Me adhiero a la política del club, me gusta, y por eso estoy acá, totalmente convencido de lo que son capaces de hacer estos chicos. Gabriel Milito

El entrenador cerró su discurso hablando del presente de Raúl Rangel. El meta fue el héroe del partido ante Monterrey atajando un penalti en el último segundo del partido.