La nueva medida disciplinaria de FIFA tras el caso Vinicius-Prestianni

En la presente edición de la Champions League se vivió uno de los casos de supuesta discriminación racial más polémicos en los últimos tiempos dentro del campo. Los protagonistas del mismo fueron el argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, así como el brasileño estrella del Real Madrid, Vinicius.

El astro del cuadro de la capital de España acusó durante el juego y luego del mismo también a Prestianni de haberle llamado "mono". Si bien UEFA emitió una sanción en contra del argentino, la misma no tenía refutación pues no existió una prueba contundente del discurso. Gianluca tapó su boca durante el diálogo.

⚠️⛔️ FIFA impondrá la EXPULSIÓN INMEDIATA para los jugadores que se CUBRAN LA BOCA al hablarle a un rival en la Copa del Mundo.



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Ahora, FIFA buscará terminar al cien por ciento no sólo con cualquier tipo de discriminación, sino también con las formas de ocultar las mismas. Siendo el caso, el máximo organismo del fútbol ha creado una sanción a partir de este caso que entrará en vigor durante la Copa del Mundo sin mucho más que esperar.

De acuerdo con el reporte de The Times, todo jugador que se tape la boca al hablar a un rival, será expulsado de forma inmediata por el juez central. Da lo mismo si el hombre en cuestión lo hace con alguna parte de su cuerpo, o incluso con sus prendas de vestir como lo hizo Prestianni con Vinicius.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

FIFA espera que esta medida frene las agresiones de éste índole de forma inmediata. Y de no ser el caso, al menos esperan tener pruebas visuales de las posibles para sancionar a todo agresor punible y que dichas medidas a la postre modifiquen las conductas y el comportamiento de los jugadores.

Es clave señalar que de momento esta postura sólo será aplicable para la Copa del Mundo. Ninguna otra organización o liga del mundo ha anunciado dicha reglamentación. Sin embargo, se entiende que de forma paulatina serán casi que automáticas en todo el mundo.