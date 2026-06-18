La oferta que prepara Florentino Pérez por Olise y lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del Madrid

El Real Madrid ya tendría definido su gran objetivo para el mercado de verano y el nombre no es otro que el de Michael Olise. El atacante francés se ha convertido en la obsesión de Florentino Pérez, quien considera que el francés es el hombre ideal para iniciar una nueva era de los galácticos dentro del cuadro de la capital de España.

Aunque el gusto de Pérez por Olisé surgió varias semanas atrás, el mismo creció luego de la primera exhibición del galo en el Mundial. La intención sería esperar a la conclusión de la Copa del Mundo para presentar una propuesta formal al Bayern Munich, consciente de que cualquier negociación por una figura de ese calibre requerirá una inversión extraordinaria.

🚨🚨💣 AHORA | El Real Madrid podría estudiar llegar a los 220.000.000 de EUROS para fichar a Michael Olise. 🇫🇷🇫🇷



Es el gran sueño de Florentino Pérez, informa @marca. pic.twitter.com/Gwv6lSoMjP — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) June 18, 2026

De acuerdo con la más reciente información que rodea la operación, el Real Madrid estaría dispuesto a poner sobre la mesa hasta 220 millones de eros para intentar convencer al cuadro alemán. Una cifra descomunal que refleja el gusto del presidente por Olisé, mismo que podría romper las barreras históricas del club.

Si el movimiento llegara a concretarse en esos términos, Olisé se convertiría en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. La cifra superaría ampliamente cualquier desembolso realizado anteriormente por el club, siendo claros, se iría por encima de los 134 millones de euros gastados en Jude Bellingham.

FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

De igual forma, el movimiento tendría un impacto global dentro de la historia del fútbol. Los hipotéticos 220 millones de euros situarían la operación como la segunda transferencia más grande jamás realizada.

El posible arribo de Olisé al Madrid solamente quedaría por detrás de los 222 millones que el Paris Saint-Germain pagó al Neymar para sacarlo del Barcelona. Dicho movimiento cambió la historia del mercado de fichajes para siempre y ahora, parece que el Madrid quiere ser parte de dicha narrativa.