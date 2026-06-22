La perla del Mundial que sigue de cerca el Real Madrid

Yan Diomandé, delantero del RB Leipzig y de la selección de Costa de Marfil se convirtió en una de las figuras más destacadas de la Copa del Mundo 2026 y en uno de los futbolistas más buscados del mercado europeo.

🚨 PSG are preparing an opening bid for Yan Diomande after holding talks with the winger’s representatives over personal terms. 🇫🇷



Liverpool remain interested, but RB Leipzig have already rejected a €100M offer and value the 19-year-old well above €130M. Leipzig’s stance… pic.twitter.com/YdqkhP1A8W — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 21, 2026

El Real Madrid toma nota

De acuerdo con información publicada por OK Diario, Juni Calafat, responsable del área de scouting internacional del Real Madrid y uno de los principales impulsores de las incorporaciones de jóvenes talentos en los últimos años -junto a otros representantes del merengue-, estuvo presente durante el triunfo de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador, encuentro en el que el delantero fue elegido como una de las figuras de la cancha.

La presencia del dirigente alimentó las especulaciones sobre un posible seguimiento más exhaustivo al futbolista, cuya evolución viene siendo monitoreada desde hace tiempo por el conjunto español dado el crecimiento meteórico del juvenil.

Un talento que se roba las miradas

Hace apenas un año, Diomandé dejó el Leganés, donde tuvo escasas oportunidades en el primer equipo, para desembarcar en Alemania a cambio de 20 millones de euros. Hoy, su valor de mercado se disparó y supera ampliamente las nueve cifras.

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

Según trascendió, el Leipzig rechazó recientemente una propuesta cercana a los 100 millones de euros presentada por el Liverpool, decidido a incorporar al delantero. Consciente del interés que despierta en el mercado, la dirigencia alemana se aseguró la continuidad del marfileño con un contrato vigente hasta junio de 2030, sin cláusula de salida y con un salario estimado en tres millones de euros por temporada más premios por rendimiento.

Con apenas 19 años de edad, un Mundial todavía por delante y varios clubes europeos atentos a cada una de sus actuaciones, Diomandé parece encaminado a convertirse en uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases.

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