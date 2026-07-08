Poco a poco nos vamos acercando al arranque del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, con el silbatazo inicial sonando el próximo jueves 16 de julio con el choque entre el Necaxa y el Atlante en el Estadio Victoria.



Con respecto al Guadalajara, su primer compromiso será el sábado 18 de julio cuando reciba en el Estadio Akron la visita de los Diablos Rojos del Toluca, los cuales cuentan con un gran número de exrojiblancos: Alexis Vega, Ricardo Angulo, Pável Pérez, Antonio Briseño y Víctor Guzmán.



Luego de haber llegado hasta las semifinales del Clausura 2026, Chivas seguirá apostando por el proyecto del argentino Gabriel Milito. Apenas el equipo quedó eliminado, la directiva se movió rápido para firmar un par de contrataciones, los cuales han generado buenas expectativas.



Del mismo modo, es evidente que muchos futbolistas no son bien vistos para mantenerse en Verde Valle, por lo que se habla de sus posibles bajas sin que se hayan hecho oficial todavía.

ALTAS

Kevin Castañeda

Desde Xolos de Tijuana arribó el mediocampista, quien venía brillando en la frontera, tanto que también estaba en la mira del América. El tapatío llegó en transferencia definitiva y ya comenzó a sumar minutos en la pretemporada. Resalta por su gran versatilidad, pues es capaz de desempeñarse en diferentes zonas del frente del ataque. Formado en la cantera del Toluca, debutó el 22 de julio del 2018, pero donde terminó por explotar fue con los Canes Aztecas. Fue una petición exprés de Gabriel Milito, quien buscara aprovechar sus cualidades ofensivas para generar buenas asociaciones con Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, quien fue su compañero en la frontera, Santiago Sandoval y compañía.

¿Y SI SÍ, CHIVAHERMANOS? 🥹🏆



Kevin Castañeda llegó a Guadalajara para firmar con Chivas y confesó que está cumpliendo un sueño de niño y sabe que el Rebaño está para ser campeón… pic.twitter.com/dU25l8zbvX — AS México (@ASMexico) June 17, 2026

Jordan Carrillo

Luego de un notable rendimiento con los Pumas en el Clausura 2026, siendo pieza clave para que el equipo arribara hasta la gran final, había varios clubes tras sus pasos, pero el Guadalajara ganó la disputa. La UNAM quería que se respetara el préstamo que se tenía hasta fin de año, sin embargo, el dueño de su carta, Santos Laguna, aceptó el ofrecimiento de los rojiblancos para llevarse dinero a los bolsillos. Si bien su perfil natural es como un extremo por izquierda, también sabe desarrollarse por la banda contraria, aparte demostró su valía como mediocentro en Ciudad Universitaria, algo que podrá ayudar mucho a los planteamientos del timonel argentino. El sinaloense ya fue probado en la pretemporada del club, saliendo expulsado.

Que bien se le ve la rojiblanca a Jordan Carrillo 💥 🇦🇹 🐐



Bravo @Chivas 😎 pic.twitter.com/yXcJ9CGJM1 — Jon Barbon ® (@jonbarbon) June 11, 2026

Luis Gabriel Rey

El defensa que comparte el mismo nombre y apellido que el delantero colombiano que brilló en Atlante, Morelia y América, regresa por su revancha a Verde Valle tras haber estado a préstamo con el Puebla, donde logró sumar más minutos y agarrar mayor experiencia. Con la poca confianza que hay en otros zagueros del equipo, El Mariscal ha decidido tenerlo en cuenta. El canterano rojiblanco fungió como sparring de la selección mexicana previo al Mundial 2026.

Luis Rey | Manuel Velasquez/GettyImages

BAJAS

Yael Padilla

Aunque se le auguraba un gran futuro, la joya de la cantera rojiblanca no acabó de dar el estirón y por eso se decidió prescindir de sus servicios. El extremo izquierdo fue parte de la negociación para amarrar a Kevin Castañeda, firmando por cuatro años con Xolos. El mismo atacante escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para dar a conocer su salida del Rebaño Sagrado.

Erick Gutiérrez

Tras no ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico en el último campeonato, El Guti seguía pidiendo una oportunidad para mantenerse en el barco, sin embargo, le pusieron el pulgar abajo. Aunque en un inicio estaba encaminado para ponerse la playera de Santos Laguna, al final, el Toluca se metió en las negociaciones y el mediocampista prefirió vestir la casaca choricera que la lagunera, estableciendo un vínculo por dos años.

🚨 Mercado de Fichajes 🚨



Erick Gutierrez es nuevo refuerzo de los Diablos Rojos de Toluca. pic.twitter.com/dlsxmGfS6i — TodoFutbol1620 (@futbol1620) June 29, 2026

Víctor Guzmán

Su carta seguía perteneciendo al Rebaño Sagrado, aunque estaba cedido con el Pachuca. Obviamente no se buscó una renovación ni nada y al haber quedado como agente libre, el mediocampista estampó su firma con los Diablos Rojos, esperando recuperar su nivel.

SE REFUERZA EL DIABLO 😈⚽💥



Toluca hizo oficial la llegada del mediocampista mexicano, Víctor Guzmán, de cara a lo que será la próxima temporada. pic.twitter.com/oyN7gLIVqd — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 1, 2026

Diego Ochoa

A pesar de que es una promesa del fútbol mexicano, tomando en cuenta que fue el capitán de la selección sub-20 en el Mundial de la categoría, no tuvo cabida en el proyecto del estratega. El defensa volvió de su préstamo con Juárez y ahora estará cedido con los Rayos del Necaxa.

🚨🔐: #𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | La directiva del Necaxa ha llegado a un acuerdo con la gente de Chivas por los servicios de 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗢𝗰𝗵𝗼𝗮. El canterano rojiblanco se irá a préstamo por 𝟭 𝗔𝗡̃𝗢 + 𝗢𝗣𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔.



🗞️ @CLMerlo🎖️ / @futboltuber🥇 pic.twitter.com/2TAi68VUn2 — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) May 29, 2026

POSIBLES BAJAS

Gilberto Sepúlveda

Si bien El Tiba ha estado haciendo la pretemporada con el equipo, se sabe que no es del agrado del cuerpo técnico y buscaban acomodarlo en otra escuadra. Últimamente ha sonado con fuerza su posible transferencia a Bravos de Juárez, sin embargo, no se ha hecho oficial todavía. Supuestamente, el zaguero central se iría en calidad de préstamo por un año con opción de compra, ya que su contrato con Chivas es hasta el 2028.

Miguel Tapias

Otro que desde hace un tiempo suena para marcharse del redil. El defensa central no logró convencer al cuerpo técnico y le estarían buscando acomodo sin hallarlo todavía. Según Jesús Bernal de ESPN, Gabriel Milito le está permitiendo, junto al Tiba, realizar la pretemporada, aunque está totalmente consciente de que prácticamente es una última opción a la hora de jugar.

Teun Wilke

El delantero acabó su préstamo con el Fortaleza CEIF de Colombia, donde registró un rendimiento muy pobre, con once partidos disputados sin gol ni asistencia, mientras en la Copa Colombia aportó un tanto en su único encuentro. El de ascendencia neerlandesa no entraría en planes y está en espera de definir su futuro.

Leonardo Sepúlveda

El defensa central lleva casi dos años sin jugar, ni con el primer equipo ni en el Tapatío, así que no es nada raro que esté con la puerta de salida abierta. De cualquier forma, se dio a conocer que el mexicoamericano reportó con la filial de la Liga de Expansión, donde seguramente verá actividad. En noviembre del 2024 sufrió una lesión de tobillo izquierdo, así que fue sometido a una cirugía, lo que lo llevó a quedar borrado poco a poco aun cuando se recuperó.

Eduardo García

El Dragón fue bicampeón con el Tapatío y se mencionaba que sería el futuro bajo los tres postes del Rebaño Sagrado, sin embargo, sin saberse los verdaderos motivos, Milito lo borró totalmente, tanto que ni siquiera lo incluyó en la pretemporada, aunque previamente lo dejó fuera de toda actividad en el Clausura 2026 apostando por otros guardametas. Debido a esto, se había rumorado que el cancerbero iría a préstamo con el Mazatlán para el semestre pasado, pero no eso no ocurrió y al final, fue reincorporado a la filial de la Liga de Expansión.

Fidel Barajas

Otro que tampoco fue volteado a ver por el cuerpo técnico. El mexicoamericano prometía mucho cuando arribo desde el Real Salt Lake de la MLS, pero se le dieron pocas oportunidades. Esto llevó a que el mediocampista fuera prestado al DC United de la MLS y al San Luis, pero en ningún lado dio ese salto de calidad esperado. Nuevamente están buscando a dónde cederlo.

RUMORES DE SALIDA

Roberto Alvarado

Gracias a su destacada actuación en el Mundial 2026, donde brindó tres asistencias en cinco compromisos y fue uno de los mejores cinco futbolistas de la selección mexicana, El Piojo volvió a llamar la atención de un grande. El Flamengo de Brasil intentaría nuevamente ir por el extremo derecho, sin embargo, es posible que nada suceda porque el mexicano ha demostrado varias veces que el fútbol brasileño no le llama.

Armando González

Injustamente La Hormiga no recibió las oportunidades esperadas con México en el Mundial, ya que apenas registró 14 minutos contra Sudáfrica. A pesar de esto, lo que hizo con el equipo en el Clausura 2026 no pasó desapercibido y es por eso que el West Ham United de Inglaterra estaría sondeándolo. Anteriormente ya llamó la atención del Borussia Dortmund de Alemania, entre otros.

Brian Gutiérrez

Pese a que en Chivas tuvo un papel como relevo, Javier Aguirre decidió convocarlo y con muy pocos juegos en su andar se convirtió en mundialista. El mediocampista despertó el interés de la Ligue 1 de Francia, ya que el AS Mónaco y el Olympique Lyon de Francia lo tienen en su radar, lo mismo que el FC Copenhague de Dinamarca.

EL POSIBLE ONCE INICIAL DE CHIVAS PARA EL A2026

Chivas mantiene a todo su once titular del torneo pasado | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala hizo historia tras dejar su arco en cero en cuatro partidos del Mundial, algo que sólo había hecho otro guardameta rojiblanco: Ignacio Calderón. Se mantendría como el titular, pero no debe evitar pecar en exceso porque Óscar Whalley ya demostró que no le queda grande la labor de defender los tres postes.

Defensa: Diego Campillo – El canterano que volvió desde Juárez el torneo pasado, fue uno de los más destacados y ahora se vislumbra como el líder de la zaga. Tal como en el campeonato pasado, el cuerpo técnico aplicaría un 3-4-2-1.

Defensa: Daniel Aguirre – Sin duda alguna su baja fue muy sensible en las semifinales, ya que además de las cinco bajas por selección, el mexicoamericano sabe darle salida al equipo gracias a su educada pierna. Ahora, totalmente recuperado, se espera sea inamovible de nuevo.

Defensa: José Castillo – La tercia de centrales se complementa con el ex de Pachuca, quien desde que llegó al redil ha cumplido correctamente, aun cuando no se lleve tantos reflectores. Debido a esto, Luis Rey tendrá que esperar para ganarse un sitio, mismo caso para Luis Romo, quien tiene más posibilidades de seguir fungiendo como un central que como un mediocampista.

Pivote: Omar Govea – Gabriel Milito supo aprovechar las virtudes del mediocampista, que había quedado en segundo plano anteriormente. Durante el torneo demostró ser de los más certeros a la hora de entregar la posesión. La otra opción sería Rubén González, pues no hay alguien que tenga las mismas características, ya que su labor es más de recuperación. No obstante, al tener mayor edad que otros del plantel, podría ser sacado del esquema para ser utilizado como relevo. Con los dos nuevos refuerzos podría peligrar esta dupla que a tantos les agradó. Al mismo tiempo, Brian Gutiérrez sigue estando para refrescar la zona.

Mediocentro: Kevin Castañeda – Con la incorporación de los dos refuerzos, el tema de debate va ser en el frente. Normalmente esta labor fue otorgada a Santi Sandoval, que ha tenido buenos argumentos para ser titular, recordando sobre todo lo hecho en Liguilla. No obstante, al tener mayor experiencia en Primera División y al ser un todo terreno, el nuevo fichaje podría aparecer como el nuevo ‘10’, lo que fomentaría una sana competencia interna.

Interior izquierdo: Bryan González – Otro que seguirá siendo el titular indiscutible del sector. El Cotorro cumplió desde el primer día y se ha ganado el cariño de la afición, ya que pisa continuamente el área y ha hecho anotaciones de buena manufactura. Para muchos fue injusto que quedara fuera de la convocatoria mundialista.

Interior derecho: Richard Ledezma – Mismo caso. En su primer torneo se ganó el aplauso del público, ya que demostró su valía en cada partido, teniendo muy buen aporte ofensivo. Del mismo modo, fue increíble que el mexicoamericano fuera ignorado por El Vasco para el Mundial. Su relevo natural es Miguel Gómez, quien tiene un buen futuro.

Mediapunta: Jordan Carrillo – Con la lamentable lesión de Efraín Álvarez, que se perderá el arranque del torneo, el otro refuerzo entraría al quite. Su labor en Ciudad Universitaria siempre fue por detrás de los atacantes, así que ese sería su papel. Gracias a su juventud y buena visión de campo se espera que marque diferencia rápidamente. No obstante, aquí también se maneja la opción de Santi Sandoval o la incógnita de Jonathan Pérez, que llegó como refuerzo el semestre pasado, pero apenas disputó doce minutos.

Mediapunta: Roberto Alvarado – Tras su gran actuación en el Mundial, El Piojo tendrá que mantener ese nivel para poder ayudar al equipo en sus aspiraciones. La ventaja del dos veces mundialista es que puede abrirse hacia la derecha para generar mayor peligro. Su cambio podría ser Hugo Camberos, quien seguramente recibirá pocos minutos una vez más, ya que en el esquema del técnico no hay espacio para los extremos.

Delantero: Armando González – Seguramente La Hormiga llegara con sed de revancha. Primero porque no logró repetir como bicampeón de goleo, segundo, porque jugó prácticamente nada en la Copa del Mundo aun cuando fue el mejor goleador de la Liga. En espera quedarán Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, aunque estos dos también saben manejarse como falsos ‘9’.

Así se vería el posible once de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: José Castillo, Diego Campillo, Dani Aguirre

Mediocampistas: ‘Cotorro’ González, Omar Govea/’Oso’ González, Kevin Castañeda, Richy Ledezma Delanteros: Jordan Carrillo, ‘Hormiga’ González, ‘Piojo’ Alvarado