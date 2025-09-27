La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse a la Real Sociedad

El conjunto entrenado por Hansi Flick debe ganar ante Real Sociedad para no alejarse del Real Madrid. Barcelona es el más inmediato perseguidor del conjunto merengue y sabe que está obligado a quedarse con los tres puntos para pelear La Liga.

Este cruce enfrenta la ilusión y la disciplina del equipo donostiarra contra el talento y la experiencia del Barcelona, prometiendo un espectáculo emocionante para los aficionados.

La posible alineación del FC Barcelona para enfrentar a la Real Sociedad

POR: SZCZESNY - El portero polaco se perfila como la gran novedad bajo los tres palos del Barcelona. Ha mostrado seguridad y reflejos en los entrenamientos, destacando por su colocación y capacidad para anticiparse a los remates rivales.

LD: KOUNDÉ - El lateral derecho francés aporta experiencia y solidez al equipo. Koundé destaca por su capacidad para incorporarse al ataque, su velocidad y su precisión en los centros, siendo un apoyo constante para los extremos. Defensivamente, su anticipación y capacidad para leer el juego le permiten cortar jugadas peligrosas y aportar equilibrio a la defensa.

DFC: PAU CUBARSÍ - El joven central de la cantera azulgrana sigue consolidándose como una pieza clave en la zaga. Cubarsí combina técnica y contundencia, mostrando seguridad en la marca y buena salida de balón desde atrás. Su presencia aporta confianza al equipo.

DFC: ERIC GARCÍA - El otro central sigue asentándose y ante la gran competencia que tiene con, sobre todo, Ronald Araujo, queda demostrado que Hansi Flick confía en él para ser su central titular, pagándole con gol como en el último partido.

LI: GERARD MARTÍN - El defensor central aporta fuerza y liderazgo a la línea defensiva. Martín destaca por su capacidad para imponerse en los duelos aéreos y su lectura del juego, anticipándose a los movimientos del rival. Su seguridad en el corte y la salida del balón será fundamental para mantener el orden en la defensa del Barcelona.

MCD: PEDRI - El joven talento canario vuelve a ser el eje creativo del Barcelona. Pedri destaca por su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para romper líneas rivales. Su movilidad y comprensión táctica permiten generar espacios para sus compañeros, convirtiéndose en una pieza insustituible en el medio del campo.

MCD: MARC CASADÓ - Casadó aportará equilibrio y control en la medular. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con criterio lo convierte en un complemento perfecto para Pedri. Además, su intensidad y lectura defensiva ayudarán a cortar transiciones peligrosas del rival.

MD: BARDGHJI - El extremo sueco aporta velocidad, desequilibrio y profundidad al ataque culé. Es capaz de desbordar en banda, generar superioridades y asistir a los delanteros. Su implicación defensiva también será clave para recuperar balones y presionar al rival en campo contrario.

MCO: DANI OLMO - Olmo combina talento, visión y llegada desde la banda izquierda. El español puede asociarse con Pedri y Ferran Torres para generar ocasiones de gol, además de su capacidad para filtrar pases y disparar desde fuera del área. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos sistemas ofensivos.

MI: RASHFORD - El delantero inglés es la referencia ofensiva del Barcelona. Rashford destaca por su velocidad, definición y capacidad para desequilibrar defensas cerradas. Su presencia obliga a los centrales de la Real Sociedad a prestar atención constante, liberando espacios para los mediapuntas y extremos.

DC: FERRAN TORRES - Torres aportará movilidad, técnica y llegada al área rival. Su asociación con Rashford y Dani Olmo permitirá generar combinaciones rápidas y sorprender a la defensa rival. Su capacidad para finalizar jugadas y aparecer en el segundo palo lo convierte en una amenaza constante.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Así se verá la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

FC Barcelona

Portero: Szczesny

Defensas: Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé

Centrocampistas: Rashford, Casadó, Dani Olmo, Pedri, Bardghji

Delantero: Ferran Torres