La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse vs Real Sociedad en la jornada 4 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid se encuentra teniendo un arranque de ensueño en este temporada 2025-26 de LaLiga. Con tres victorias, es el único equipo en tener puntaje perfecto, y busca estirar la racha. Pensando en lo que será el encuentro ante Real Sociedad el próximo sábado 13 de septiembre, a continuación dejamos la posible alineación del Madrid.

La posible alineación del Real Madrid vs Real Sociedad

POR: THIBAUT COURTOIS – El belga vuelve a la titularidad como el gran referente bajo palos. Tras superar los problemas físicos de la temporada pasada, Courtois se erige nuevamente como uno de los mejores arqueros del mundo.

LD: TRENT ALEXANDER-ARNOLD – El lateral inglés es uno de los grandes fichajes del Real Madrid. Su capacidad ofensiva, su golpeo de balón y su precisión en los centros aportan un plus de calidad en el costado derecho. Alexander-Arnold no solo garantiza salida limpia desde atrás, sino también profundidad y peligro constante, transformándose en una pieza clave para abrir defensas cerradas.

DFC: ÉDER MILITÃO – El brasileño sigue siendo el pilar de la defensa blanca. Combina potencia, velocidad y contundencia en el uno contra uno, características que lo convierten en un muro difícil de superar. Su capacidad en el juego aéreo y su liderazgo en la zaga son vitales para sostener la estructura defensiva.

DFC: DEAN HUIJSEN – El joven español de 20 años representa la apuesta de futuro del club. Pese a su corta edad, demuestra madurez y solidez en cada intervención. Su buena salida de balón y capacidad para anticipar lo convierten en el complemento ideal de Militao, consolidando una dupla de presente y proyección para el Real Madrid.

LI: ÁLVARO CARRERAS – La frescura y energía del lateral izquierdo empiezan a hacerse notar en el equipo. Carreras aporta recorrido, intensidad y solvencia defensiva, cualidades que equilibran el juego cuando Vinicius se proyecta al ataque. Su capacidad de sacrificio lo convierte en un socio clave para el brasileño en el carril izquierdo.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

MC: FEDE VALVERDE – El motor del equipo. El uruguayo aporta intensidad, despliegue físico y polivalencia en el mediocampo. Capaz de recuperar, conducir y llegar al área rival, Valverde es un futbolista imprescindible en el esquema de Xabi Alonso. Su potencia y dinamismo le permiten marcar diferencias en ambas fases del juego.

MC: AURÉLIEN TCHOUAMÉNI – El francés es el ancla del centro del campo. Dueño de un físico privilegiado y un gran sentido táctico, Tchouaméni se encarga de recuperar balones y distribuir con criterio. Su presencia garantiza equilibrio y protección a la defensa, liberando a sus compañeros más creativos para desplegarse en ataque.

ED: FRANCO MASTANTUONO – La gran revelación de la cantera madridista. Con apenas 18 años, el argentino irrumpe en la élite con talento, desparpajo y calidad técnica. Su visión de juego y capacidad para filtrar pases lo convierten en un arma inesperada en la derecha, aportando frescura e imaginación en el frente ofensivo.

MCO: ARDA GÜLER – El turco es una de las joyas más ilusionantes del proyecto. Dotado de un exquisito golpeo, visión privilegiada y enorme calidad técnica, Güler será el encargado de generar juego entre líneas. Su creatividad y capacidad para sorprender desde media distancia lo convierten en una pieza clave en la construcción ofensiva.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

MI: VINICIUS JÚNIOR – El brasileño sigue siendo el futbolista más desequilibrante del Madrid. Su velocidad, regate y habilidad en el uno contra uno lo convierten en un dolor de cabeza para cualquier defensa. Con libertad por la izquierda, buscará asociarse con Mbappé y romper líneas constantemente, siendo la principal arma ofensiva del equipo.

DC: KYLIAN MBAPPÉ – La gran estrella del nuevo Real Madrid. Mbappé llega para ser el líder ofensivo y debutará como delantero centro. Su velocidad endiablada, instinto goleador y capacidad para decidir partidos lo sitúan como la referencia indiscutible en ataque. Con Vinicius a un costado y jóvenes talentosos como Güler y Mastantuono detrás, el francés tendrá un contexto ideal para brillar.

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Courtois

Defensas: Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras

Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni, Mastantuono, Arda Güler

Delantero: Vinicíus, Mbappé

Así se vería la alineación del Real Sociedad (4-4-2)

Portero: Remiro

Defensas: Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Muñoz

Centrocampistas: Kubo, Marín, Gorrotxategi, Barrenetxea

Delantero: Óskarsson, Oyarzabal

