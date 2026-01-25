La posible alineación titular de México para enfrentarse a Bolivia

La selección mexicana continúa su gira de preparación con una escala estratégica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tras una sufrida victoria en Panamá, el "Vasco" Aguirre se prepara para agitar el avispero.

Este domingo, el Tri se mide a una Bolivia que no es un simple sparring; La Verde está afinando armas para el Repechaje Mundialista que disputará en suelo mexicano en marzo, lo que convierte este amistoso en una prueba de fuego con sabor a eliminatoria.

Javier Aguirre, consciente de que esta convocatoria exclusiva de la Liga MX es su última oportunidad para encontrar "bomberos" de cara al Mundial 2026, apunta a una rotación masiva.

La posible alineación de México vs Bolivia

POR: Luis Ángel Malagón – El cerrojo de la Liga. Tras ver a Rangel en Panamá, Malagón regresa para imponer jerarquía. Sus números lo avalan: en más de la mitad de sus partidos con el Tri ha bajado la cortina.

LD: Jorge Sánchez – La revancha inmediata. Después de la brillante actuación de Richard Ledezma el jueves, el jugador de Cruz Azul tiene la presión de demostrar que su experiencia sigue siendo vital para Aguirre.

DFC: Israel Reyes – Solidez y anticipación. Entra en la rotación para liderar la zaga. Su capacidad para jugar también como contención le da a Aguirre una salida limpia desde el fondo.

DFC: Ramón Juárez – La dupla de Coapa. El técnico busca replicar la química que Reyes y Juárez tienen en el América para blindar el centro de la defensa ante los ataques bolivianos.

LI: Jesús Gallardo – El veterano del carril. Sustituyendo al joven Bryan González, Gallardo aporta colmillo y llegada a línea de fondo, vital para ensanchar el campo en una cancha complicada.

MCD: Erik Lira – El motor inagotable. El cementero será el encargado de morder en el medio campo, permitiendo que el equipo no se parta ante la altura y la presión local.

MC: Carlos Rodríguez – La brújula. 'Charly' regresa al once para poner la pausa y el trazo largo. Su visión será fundamental para activar a los extremos a la espalda de la defensa rival.

ED: Diego Lainez – El 'Factor' desequilibrante. Ausente del once titular en Panamá, Lainez recibe la oportunidad para encarar y generar caos. Aguirre necesita que su regate se traduzca en asistencias reales.

MCO: Kevin Castañeda – La sorpresa creativa. El jugador de Xolos ha levantado la mano en la Liga y Aguirre podría darle la llave de la media punta para conectar el medio campo con el '9'.

EI: Brian Gutiérrez – Talento rojiblanco. Repite o alterna en la banda (tras jugar vs Panamá) para aprovechar su dinámica, o bien, podría ceder su lugar si Aguirre decide usar a Alvarado por izquierda. Apostamos por la continuidad del talento joven de Chivas.

DC: Armando González – La 'Hormiga' atómica. Es su momento. Tras quedarse en la banca en Panamá, el campeón de goleo del torneo anterior arranca de inicio. Su movilidad y remate son la esperanza de gol del Tri.

Así se vería la formación de México (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón Defensas : Jorge Sánchez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Jesús Gallardo

: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Jesús Gallardo Mediocampistas : Erik Lira, Carlos Rodríguez

: Erik Lira, Carlos Rodríguez Volantes ofensivos : Diego Lainez, Kevin Castañeda, Brian Gutiérrez

: Diego Lainez, Kevin Castañeda, Brian Gutiérrez Delantero: Armando González

Así se vería la alineación de Bolivia vs México

Portero: Carlos Lampe

Carlos Lampe Defensas: Diego Arroyo, Richet Gómez, Luis Paz, Lucas Macazaga

Diego Arroyo, Richet Gómez, Luis Paz, Lucas Macazaga Mediocampistas: Moisés Villarroel, Ervin Vaca, Fernando Nava, Carlos Melgar

Moisés Villarroel, Ervin Vaca, Fernando Nava, Carlos Melgar Delanteros: Ramiro Vaca, Bruno Miranda

