La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Betis

Un Real Madrid sin Kylian Mbappé, baja por problemas de rodilla, recibe este domingo al Betis en un compromiso el cual luce obligado a ganar para no perderle pisada al Barcelona, puntero de LaLiga 2025/2026.

Los merengues afrontan la jornada 18 del torneo de la regularidad a cuatro unidades de los blaugranas, desventaja que puede ser de siete si los entrenados por Hansi Flick superan al Espanyol en el derbi catalán del sábado.

Por su parte, el estratega madridista Xabi Alonso contará con gran parte de su plantilla para el choque del Bernabéu contra los béticos, a excepción de Mbappé, igual que el mediapunta marroquí Brahim Díaz, quien se encuentra disputando la Copa África, y los lesionados de larga duración Éder Militão y Trent Alexander-Arnold.

Kylian Mbappé no estará con el Real Madrid ante el Betis | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs. el Betis

POR: Thibaut Courtois – El belga continúa siendo indiscutible en el Real; de hecho, sus atajadas y los goles de Mbappé mantienen a Xabi en su cargo.

LD: Fede Valverde – Carvajal todavía no está para accionar de entrada, así que El Pajarito se mantendrá como marcador de punta con los merengues.

DFC: Raúl Asencio – Los problemas físicos que presentó Dean Huijsen en el entrenamiento sabatino hacen que el canario sea ahora el principal candidato a entrar en el XI de Alonso como central diestro. De cualquier manera, Asencio tiene que elevar el nivel tras decepcionantes últimos meses del 2025.

DFC: Antonio Rüdiger – El veterano alemán parece haber dejado atrás sus problemas físicos, así que está llamado a liderar el eje de la zaga blanca, a base de experiencia y jerarquía.

LI: Álvaro Carreras – Profundidad y balance por el carril izquierdo, el ex Benfica y Manchester United es otro de los que deben recuperar las prestaciones exhibidas en los meses iniciales del actual curso.

MCD: Aurélien Tchouaméni– El internacional francés fue a más en el pasado año natural; por consiguiente, es inamovible del XI del Madrid y puede ser importante ante el Betis.

MC: Arda Güler – Aunque parecía pelear un lugar en el equipo titular con Eduardo Camavinga, el turco finalmente será el encargado de conducir la sala de máquinas en fase de ataque, motivo por el que debe exhibir su mejor performance en vías de ayudar a los merengues a sacar tres puntos.

MC: Jude Bellingham – Lejos de su mejor versión, el inglés posee la obligación de hacerse importante para el Real, aunque esto dependerá, en buena medida, de que tan cerca se mantenga de la portería rival.

ED: Rodrygo Goes – El canterano del Santos empieza a ver la luz al final del túnel, marcando dos dianas en los últimos tres compromisos del 2025. Por consiguiente y en especial con la ausencia de Mbappé, el paulista accionará de extremo derecho frente a los verdiblancos.

EI: Vinícius Júnior – La baja de Kiki obligará a Vini a convertirse en el estandarte ofensivo de un Madrid urgido de vencer al Betis. Sin dudas, el Balón de Plata 2024 y The Best del mismo año necesita recuperar viejas sensaciones.

El Real Madrid necesita una buena versión de Vinícius Júnior ante el Betis | Diego Souto/GettyImages

DC: Gonzalo García – Es un hecho que Xabi dará la oportunidad al canterano merengue de accionar de entrada contra la entidad de Heliópolis. Gonzalo ya demostró en el pasado Mundial de Clubes su capacidad a la hora de atacar el espacio, ayudar en la presión alta, asociarse con sus compañeros y vacunar las redes en rol de "9".

Así sería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Valverde (C), Asencio, Rüdiger y Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni, Guller y Bellingham

Delanteros: Rodrygo Goes, Vinícius y Gonzalo García

Así sería la formación del Betis (4-2-3-1)

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Bellerín, Bartra (C), Natan y Ricardo Rodríguez

Centrocampistas: Marc Roca y Deossa

Mediapuntas: Antony, Fornals y Aitor Ruibal

Delanteros: Cucho Hernández