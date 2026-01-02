Real Madrid vs. Betis: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras un 2025 para olvido en el que, con Kylian Mbappé en plan estelar, no pudo levantar ninguno de los cuatro trofeos oficiales que disputó, y perdió una ventaja de cinco puntos sobre el FC Barcelona en la presente edición de LaLiga, el Real Madrid se estrena en el 2026 este domingo, con un duro examen en casa ante el Betis.

En efecto, los merengues marchan segundos en la competición doméstica, cuatro unidades por debajo de la oncena azulgrana, así que estarán obligados a superar a los verdiblancos en el Bernabéu.

Por su parte, la entidad que entrena Manuel Pellegrini ocupa la sexta casilla de la clasificación, por lo que sumar un punto en el Teatro de la Castellana le permitiría afianzarse en plazas de Europa League.

Vinícius Júnior debe liderar el ataque del Real Madrid ante el Betis | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs. Betis?

Ciudad: Madrid, España.

Fecha: domingo 4 de enero del 2026.

Horario: 10:15 (Este de EE.UU.); 09:15 (México); 16:15 (España).

Estadio: Bernabéu.

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs. Betis en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes y ESPN Select ESPN App y fubolTV México Sky Sports Sky+ España DAZN LaLiga y Movistar+ DAZN y Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Celta de Vigo (local) 0-2 LaLiga Manchester City (local) 1-2 UEFA Champions League Alavés (visitante) 1-2 LaLiga Talavera (visitante) 2-3 Copa del Rey Sevilla (local) 2-0 LaLiga

Últimos cinco partidos del Betis

Rival Resultados Competición Barcelona (local) 3-5 LaLiga Dimano Zagreb (visitante) 1-3 UEFA Champions League Rayo Vallecano (visitante) 0-0 LaLiga Murcia (visitante) 0-2 Copa del Rey Getafe (local) 4-0 LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

Los merengues no contarán para el duelo frente al Betis con su máxima estrella y actual goleador de LaLiga, Kylian Mbappé, quien presenta un esguince en su rodilla izquierda, por lo que incluso se duda que llegue a la Supercopa de España, la próxima semana en Arabia.

Quien está de vuelta entrenando, parcialmente, con sus compañeros es el capitán de los blancos, Dani Carvajal, que debería ingresar en la convocatoria de la Supercopa, según AS.

Últimas noticias del Betis

Pese a encontrarse tocado en los días previos, el extremo brasileño Antony jugará contra el Real Madrid, tal y como confirma el propio diario AS.

Antony es la carta de mayor peso en ataque del Real Betis | Soccrates Images/GettyImages

Eso sí, El Ingeniero Pellegrini intentará que su equipo al menos consiga un punto en el Bernabéu sin tres piezas de peso, tales son los casos del lesionado Isco y de los marroquíes Amrabat y Abde, quienes están en la Copa de África.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde (C); Rüdiger; Huijsen y Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni; Camavinga y Bellingham

Delanteros: Rodrygo Goes; Vinícius y Gonzalo García

Betis

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Bellerín; Bartra (C); Natan y Ricardo Rodríguez

Centrocampistas: Marc Roca; Deossa y Fornals

Delanteros: Antony; Aitor Ruibal y Cucho Hernández

Pronóstico SI

Debe ser un partido de ida y vuelta, entre dos equipos de teórica vocación ofensiva. Sin embargo y pese a la ausencia de su goleador, Mbappé, el conjunto merengue tendría que imponer su mayor calidad individual.

Real Madrid 2-1 Betis