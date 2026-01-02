Sports Illustrated Fútbol

Real Madrid vs. Betis: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Sin el lesionado Kylian Mbappé, los merengues reciben el domingo a una escuadra verdiblanca
John Griswold|
Real Madrid y Real Betis deben dirimir una dura batalla este domingo en el Bernabéu
Real Madrid y Real Betis deben dirimir una dura batalla este domingo en el Bernabéu | Mateo Villalba/GettyImages

Tras un 2025 para olvido en el que, con Kylian Mbappé en plan estelar, no pudo levantar ninguno de los cuatro trofeos oficiales que disputó, y perdió una ventaja de cinco puntos sobre el FC Barcelona en la presente edición de LaLiga, el Real Madrid se estrena en el 2026 este domingo, con un duro examen en casa ante el Betis.

En efecto, los merengues marchan segundos en la competición doméstica, cuatro unidades por debajo de la oncena azulgrana, así que estarán obligados a superar a los verdiblancos en el Bernabéu.

Por su parte, la entidad que entrena Manuel Pellegrini ocupa la sexta casilla de la clasificación, por lo que sumar un punto en el Teatro de la Castellana le permitiría afianzarse en plazas de Europa League.

Vinícius Júnior
Vinícius Júnior debe liderar el ataque del Real Madrid ante el Betis | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs. Betis?

Ciudad: Madrid, España.

Fecha: domingo 4 de enero del 2026.

Horario: 10:15 (Este de EE.UU.); 09:15 (México); 16:15 (España).

Estadio: Bernabéu.

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs. Betis en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes y ESPN Select

ESPN App y fubolTV

México

Sky Sports

Sky+

España

DAZN LaLiga y Movistar+

DAZN y Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Celta de Vigo (local)

0-2

LaLiga

Manchester City (local)

1-2

UEFA Champions League

Alavés (visitante)

1-2

LaLiga

Talavera (visitante)

2-3

Copa del Rey

Sevilla (local)

2-0

LaLiga

Últimos cinco partidos del Betis

Rival

Resultados

Competición

Barcelona (local)

3-5

LaLiga

Dimano Zagreb (visitante)

1-3

UEFA Champions League

Rayo Vallecano (visitante)

0-0

LaLiga

Murcia (visitante)

0-2

Copa del Rey

Getafe (local)

4-0

LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

  • Los merengues no contarán para el duelo frente al Betis con su máxima estrella y actual goleador de LaLiga, Kylian Mbappé, quien presenta un esguince en su rodilla izquierda, por lo que incluso se duda que llegue a la Supercopa de España, la próxima semana en Arabia.
  • Quien está de vuelta entrenando, parcialmente, con sus compañeros es el capitán de los blancos, Dani Carvajal, que debería ingresar en la convocatoria de la Supercopa, según AS.

Últimas noticias del Betis

  • Pese a encontrarse tocado en los días previos, el extremo brasileño Antony jugará contra el Real Madrid, tal y como confirma el propio diario AS.
Antony
Antony es la carta de mayor peso en ataque del Real Betis | Soccrates Images/GettyImages
  • Eso sí, El Ingeniero Pellegrini intentará que su equipo al menos consiga un punto en el Bernabéu sin tres piezas de peso, tales son los casos del lesionado Isco y de los marroquíes Amrabat y Abde, quienes están en la Copa de África.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde (C); Rüdiger; Huijsen y Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni; Camavinga y Bellingham

Delanteros: Rodrygo Goes; Vinícius y Gonzalo García

Betis

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Bellerín; Bartra (C); Natan y Ricardo Rodríguez

Centrocampistas: Marc Roca; Deossa y Fornals

Delanteros: Antony; Aitor Ruibal y Cucho Hernández

Pronóstico SI

Debe ser un partido de ida y vuelta, entre dos equipos de teórica vocación ofensiva. Sin embargo y pese a la ausencia de su goleador, Mbappé, el conjunto merengue tendría que imponer su mayor calidad individual.

Real Madrid 2-1 Betis

Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

Share on XFollow JohnRGriswold
Home/Futbol