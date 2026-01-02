Real Madrid vs. Betis: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras un 2025 para olvido en el que, con Kylian Mbappé en plan estelar, no pudo levantar ninguno de los cuatro trofeos oficiales que disputó, y perdió una ventaja de cinco puntos sobre el FC Barcelona en la presente edición de LaLiga, el Real Madrid se estrena en el 2026 este domingo, con un duro examen en casa ante el Betis.
En efecto, los merengues marchan segundos en la competición doméstica, cuatro unidades por debajo de la oncena azulgrana, así que estarán obligados a superar a los verdiblancos en el Bernabéu.
Por su parte, la entidad que entrena Manuel Pellegrini ocupa la sexta casilla de la clasificación, por lo que sumar un punto en el Teatro de la Castellana le permitiría afianzarse en plazas de Europa League.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs. Betis?
Ciudad: Madrid, España.
Fecha: domingo 4 de enero del 2026.
Horario: 10:15 (Este de EE.UU.); 09:15 (México); 16:15 (España).
Estadio: Bernabéu.
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs. Betis en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes y ESPN Select
ESPN App y fubolTV
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN LaLiga y Movistar+
DAZN y Movistar+
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Celta de Vigo (local)
0-2
LaLiga
Manchester City (local)
1-2
UEFA Champions League
Alavés (visitante)
1-2
LaLiga
Talavera (visitante)
2-3
Copa del Rey
Sevilla (local)
2-0
LaLiga
Últimos cinco partidos del Betis
Rival
Resultados
Competición
Barcelona (local)
3-5
LaLiga
Dimano Zagreb (visitante)
1-3
UEFA Champions League
Rayo Vallecano (visitante)
0-0
LaLiga
Murcia (visitante)
0-2
Copa del Rey
Getafe (local)
4-0
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
- Los merengues no contarán para el duelo frente al Betis con su máxima estrella y actual goleador de LaLiga, Kylian Mbappé, quien presenta un esguince en su rodilla izquierda, por lo que incluso se duda que llegue a la Supercopa de España, la próxima semana en Arabia.
- Quien está de vuelta entrenando, parcialmente, con sus compañeros es el capitán de los blancos, Dani Carvajal, que debería ingresar en la convocatoria de la Supercopa, según AS.
Últimas noticias del Betis
- Pese a encontrarse tocado en los días previos, el extremo brasileño Antony jugará contra el Real Madrid, tal y como confirma el propio diario AS.
- Eso sí, El Ingeniero Pellegrini intentará que su equipo al menos consiga un punto en el Bernabéu sin tres piezas de peso, tales son los casos del lesionado Isco y de los marroquíes Amrabat y Abde, quienes están en la Copa de África.
Posibles alineaciones
Real Madrid
Portero: Courtois
Defensas: Valverde (C); Rüdiger; Huijsen y Carreras
Centrocampistas: Tchouaméni; Camavinga y Bellingham
Delanteros: Rodrygo Goes; Vinícius y Gonzalo García
Betis
Portero: Álvaro Valles
Defensas: Bellerín; Bartra (C); Natan y Ricardo Rodríguez
Centrocampistas: Marc Roca; Deossa y Fornals
Delanteros: Antony; Aitor Ruibal y Cucho Hernández
Pronóstico SI
Debe ser un partido de ida y vuelta, entre dos equipos de teórica vocación ofensiva. Sin embargo y pese a la ausencia de su goleador, Mbappé, el conjunto merengue tendría que imponer su mayor calidad individual.
Real Madrid 2-1 Betis
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold