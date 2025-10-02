La primera sorpresa de Javier Aguirre para la fecha FIFA de octubre

En los más recientes encuentros, Chivas ha mejorado. La realidad es que el equipo de Gabriel Milito ha jugado un fútbol competitivo todo el torneo, sin embargo, no lograban la suma de puntos. Esto ha cambiado luego de conseguir 10 de los últimos 15 en juego, cifra que les mete de lleno en la pelea por el pase a la fase final de la Liga MX.

El mayor mérito del rebaño gira en torno al juego colectivo al que apela el club. Sin embargo, no se puede negar que hay piezas dentro del plantel que rinden a un nivel más elevado de lo que marca la media del grupo. Uno de ellos es Armando González, quien se coloca como el delantero estelar del equipo y próximo seleccionado nacional.

🚨🇲🇽 Armando "Hormiga" González, la posible sorpresa de la Selección Mexicana.



->Posible llamado como 3er Delantero

->Compite contra Berterame y hoy, delante de Cuate Sepúlveda



DETALLES.https://t.co/UQ7YP5nRqa — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 2, 2025

Fuentes en México confirma que 'La Hormiga' será la gran sorpresa de Javier Aguirre en la selección mexicana para la fecha FIFA de octubre. El Tri se cruzará en contra de Ecuador y Colombia, selecciones que estarán en el proximo Mundial. La presencia de González no sería una apuesta directa del entrenador mexicano, sino una petición de Rafael Márquez.

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El asistente técnico de Aguirre habría apretado con fuerza para abrir las puertas del Tri a González. El exentrenador de la Academia del Barcelona considera que Armando es un jugador con un perfil distinto para el centro del ataque, uno mucho más físico y con capacidad de jugar en el espacio abierto.

El escenario es sencillo, Aguirre llevará tres '9' a la Copa del Mundo. Raúl Jiménez y Santiago Giménez tienen el boleto firmado. Siendo el caso, la carrera por el tercer puesto queda en tres nombres, Armando González y Germán Berterame, que están hoy al mismo nivel de consideración por el cuerpo técnico, y detrás de ellos Ángel Sepúlveda, quien perdió terreno luego de su reciente lesión.

Más noticias sobre la selección mexicana