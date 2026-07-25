Si de casualidades se trata, el fútbol lo demostró cuando trascendió que Yan Diomande (posible fichaje del Real Madrid) estuvo al alcance del Barcelona durante mayo, conversaciones iniciadas entre su agente y la dirección deportiva azulgrana mediante. Sin embargo, Hansi Flick y Deco optaron por Anthony Gordon como prioridad para reforzar el ataque. Justamente esa decisión abrió el camino para que el Merengue entrara a fondo en la negociación por el marfileño.

De acuerdo con SPORT, Diomande fue ofrecido al Barça por una operación cercana a los 100 millones de euros y un salario aproximado de siete millones netos por temporada. El delantero, además, veía con buenos ojos vestir la camiseta de los culés debido al estilo ofensivo del equipo catalán.

El Barça RECHAZÓ a Yan Diomande para fichar a Gordon en su lugar.



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Deco llegó a reunirse con el representante del futbolista durante mayo. En aquel momento reconocía el interés por el extremo, aunque la dirección deportiva entendía que el coste total de la operación resultaba demasiado elevado. Por eso es que desde ese instante no se retomó ninguna gestión por el jugador.

La planificación deportiva terminó inclinándose por Gordon. Flick quedó muy satisfecho con lo que desplegó el inglés durante los enfrentamientos entre el Barça y el Newcastle en la Champions League. Según la información de SPORT, a partir de ahí el DT alemán convirtió al atacante de los Tres Leones en la prioridad absoluta para reforzar el ataque.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

El club catalán, a raíz de eso, terminó cerrando la incorporación de Gordon por 70 millones de euros fijos y otros 10 en variables. La decisión también estuvo vinculada a un cambio dentro de las prioridades deportivas porque Flick entendió que la defensa ofrecía respuestas satisfactorias gracias al rendimiento de Pau Cubarsí, Gerard Martín y la continuidad de Andreas Christensen y la inversión pasó al frente ofensivo, especialmente por los problemas físicos de Raphinha durante el año pasado.

Diomande siguió despertando interés en Europa. El Liverpool presentó una propuesta en junio y el PSG alcanzó incluso un acuerdo verbal con el futbolista para un vínculo de cinco temporadas. Al final, ninguna llegó a buen puerto.

En ese momento apareció el Madrid, que aceleró la operación después de no cerrar la incorporación de Michael Olise. SPORT señaló que el acuerdo entre el Merengue y el Leipzig rondaría los 120 millones de euros.