La reacción de Erling Haaland al fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid

Mientras se desarrolla el Mundial 2026, el mercado de fichajes avanza con traspasos bomba entre los clubes top de Europa. Uno de los más pesados fue la firma de Bernardo Silva, en condición de libre tras su paso por el Manchester City, por el Real Madrid tras haber sido tentado por el FC Barcelona.

Obviamente el mundo del fútbol se hizo eco de la situación, incluyendo a jugadores que compartieron vestuario con Bernardo hasta hace muy poco como Erling Haaland, que le dejó un curioso comentario en un posteo de Instagram: "Nos vemos en semifinales", escribió el simpático delantero noruego.

No queda claro si se refiere a la próxima UEFA Champions League, a la Copa del Mundo que ambos disputan con sus respectivos equipos o a un chiste interno entre ambos, aunque la especulación está a la orden del día.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland replying to Bernardo Silva on Instagram after his Real Madrid move. pic.twitter.com/yM4TkZFPNT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026

En esta temporada no tuvo grandes números, pero si una excelente performance en materia de presencias: Bernardo Silva jugó el 100% de los partidos de la Premier League, con un aporte de dos goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League jugó ocho de diez, con un tanto anotado. En las dos consagraciones de los Ciudadanos, la FA Cup y la EFL Cup, dijo presente en cuatro y tres partidos respectivamente, sin G+A en la primera y con una asistencia en la segunda.

Llegó al Manchester City en julio de 2017 y se marcha con un palmarés envidiable: ganó la única UEFA Champions League de la historia del club, seis Premier League, un Mundial de Clubes y tres FA Cup, entre otras coronaciones. Además, con Portugal, fue campeón de la UEFA Nations League tanto en 2019 como en 2025.

Su Portugal integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El debut será contra los africanos este miércoles, mientras que la segunda jornada será frente a los asiáticos y el cierre contra el vigente subcampeón de la Copa América.

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