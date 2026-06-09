La respuesta del Atlético de Madrid al Real Madrid por el posible fichaje de Julián Álvarez

La trama alrededor del futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el Real Madrid hiciera pública la oferta de 150 millones de euros para intentar fichar al delantero campeón del mundo. La respuesta del Atlético de Madrid no tardó en llegar y dejó clara su postura respecto a cualquier intento de negociación.

El Madrid fue el primero en anunciar la oferta así como el rechazo de su vecino y rival. Además, el mensaje blanco incluyó palabras de agradecimiento hacia la entidad colchonera por la atención brindada durante los contactos. Sin embargo, la versión presentada por el Atlético es de principio a fin totalmente diferente a lo externado por los 15 veces campeones de Europa.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Por medio de un comunicado cargado de ironía, el club rojiblanco negó haber estudiado o valorado la oferta que puso Florentino Pérez en su mesa. Incluso rechazó la idea de haber hecho algún acercamiento. En el mensaje difundido públicamente dejaron claro su malestar por la historia que narró el Real Madrid.

El punto más claro del anuncio se dio al referirse directamente al futuro de Álvarez. El Atlético reiteró que el atacante no se encentra en venta y que no existe intención de negociar condiciones especiales con ningún club del planeta. La postura es firme y apunta exclusivamente al pago íntegro de la cláusula de rescisión.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

“Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”, señaló el comunicado, un mensaje que refleja la importancia que tiene el campeón del mundo dentro del equipo encabezado por Diego Simeone. El delantero es el mejor jugador que hoy mismo tiene el club que viene de firmar otro año de sequía.

El anuncio no se limitó al Madrid. En uno de los puntos más comentados, el Atlético lanzó una referencia al Barcelona, otro de los equipos que ha llamado para sondear el futuro de Álvarez. Los colchoneros aprovecharon el texto para afirmar que al igual que con el Real Madrid, se ríen del interés blaugrana.