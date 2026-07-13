La tensión entre Bellingham y Tuchel inquieta a Inglaterra

La selección de Inglaterra está a un paso de disputar una nueva final de una Copa del Mundo y mantiene viva la ilusión de romper una sequía de seis décadas sin títulos. Sin embargo, la tensa relación entre el técnico Thomas Tuchel y Jude Bellingham volvió a instalarse en el centro de la escena mundialista.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El mediocampista del Real Madrid fue la gran figura en la victoria 2-1 sobre Noruega, con un doblete que clasificó a los ingleses a las semifinales. Aún así, después del encuentro, el técnico sorprendió con un análisis crítico sobre el funcionamiento del equipo, pese al triunfo.

🌎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: “Tuchel said we didn’t play well? Yea, well, WHATEVER. It’s difficult out there”.



“All the players have put in a very tough shift. My thoughts and appreciation go out to the players who put in a tough shift”. pic.twitter.com/53se9nqiUG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Bellingham, quien respondió que enfrentar a un rival con futbolistas de la jerarquía de Erling Haaland y Martin Ødegaard nunca resulta sencillo, dejando entrever que el entrenador quizá no valoró la complejidad del partido.

Una historia con antecedentes

Desde la llegada de Tuchel al banco de Inglaterra, la convivencia con Bellingham atravesó varios momentos de tensión.

Uno de los más recordados ocurrió en un amistoso frente a Senegal, cuando el volante ingresó desde el banco, vio cómo el VAR anulaba un gol suyo y reaccionó con evidente frustración. Días después, Tuchel elogió su competitividad, aunque también advirtió que debía aprender a controlar sus impulsos para no afectar al grupo ni a los árbitros.

Asimismo, la polémica escaló cuando el entrenador utilizó una expresión que fue interpretada como un exceso al describir la intensidad del futbolista. Tiempo después reconoció que había elegido mal sus palabras y pidió disculpas, argumentando que el inglés no es su lengua materna.

A esa situación se sumaron las dudas sobre su continuidad en el once titular durante 2025, cuando Bellingham quedó fuera de algunas convocatorias por una lesión en el hombro y, posteriormente, por una supuesta falta de ritmo futbolístico. En ese período, Morgan Rogers aprovechó la oportunidad para consolidarse y llegó a abrir el debate sobre quién debía ocupar ese lugar.

Kane intenta bajar la tensión

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Con la polémica nuevamente instalada, el capitán del conjunto inglés, Harry Kane, salió a respaldar tanto al entrenador como a su compañero y explicó que Tuchel conoce el enorme potencial ofensivo del plantel y simplemente exige que el equipo mantenga ese nivel durante los 90 minutos.

El delantero aseguró que Inglaterra todavía no mostró su mejor versión en el torneo, aunque destacó que eso también puede interpretarse como una buena noticia. Pese a no haber alcanzado su techo futbolístico, los Three Lions ya están entre los cuatro mejores del Mundial y confían en dar un paso más.

Mientras tanto, Bellingham acumula seis goles en la Copa del Mundo, supera ampliamente su registro esperado de anotaciones, ganó 38 duelos y generó ocho ocasiones de peligro, estadísticas que lo convierten en uno de los candidatos a ser el mejor jugador de la cita mundialista.

El Mundial 2026 de Jude Bellingham en estadísticas

Métricas Valor Goles 6 Goles esperados (xG) 2.62 Tiros a puerta 17 (11) Precisión de pases 81.7% Oportunidades creadas 8 Toques en el área rival 34 Duelos ganados 38 Recuperaciones 23

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