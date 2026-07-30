La terrible sequía de gol que vive Armando González

Armando González vive la peor sequía goleadora de su carrera desde que es el centro delantero titular de Chivas. En cuanto a tiempo, el atacante no marca un gol desde prácticamente cuatro meses atrás. La última vez que el mexicano se hizo presente frente al marco fue el cinco de abril del año en curso cuando marcó un doblete en contra de los Pumas de la UNAM.

Desde entonces, Armando ha estado presente en 14 partidos en los que no se ha hecho presente con gol. 11 oficiales, seis de ellos con la camiseta de Chivas. El resto, cinco juegos de Copa del Mundo con selección mexicana y tres amistosos previos al torneo de la FIFA.

HORMIGA GONZÁLEZ VIVE SU PEOR RACHA 🚨🚨🚨



Al delantero Armando González, entre Chivas y la Selección Mexicana ya acumula 8 duelos sin poder perforar la portería rivalhttps://t.co/w2tbU1lSsL pic.twitter.com/5EL2frSHkp — MedioTiempo (@mediotiempo) July 29, 2026

Si bien es cierto que en cuanto a partidos la cifra luce radical, es importante señalar que Armando no tuvo el rodaje esperado en el Mundial. Durante la Copa del Mundo, sólo tuvo actividad en el primer juego ante Sudáfrica. El resto se quedó en el banco. Incluso en los amistosos previos, 'La Hormiga' sólo tuvo estuvo sobre el césped en calidad de activo en uno de los tres cotejos.

Más allá de lo anterior, está claro que para un jugador que hoy mismo es el subcampeón de goleo de la Liga MX, 14 partidos sin gol, más allá de las condiciones per se, es una cifra inaudita y que enciende las alarmas al interior de Verde Valle.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Luego del triunfo de Chivas sobre Juárez, el mismo Gabriel Milito externó su preocupación por la falta de gol y dejó bien en claro que trabajará de inmediato en recuperar la mejor versión de González, pues al Guadalajara le urge la misma:

Con respecto a los goles, marcamos sólo un gol, pero tuvimos muchas ocasiones. Nos gusta atacar mucho para tener muchos goles. Preferiría haber hecho más goles, pero el equipo lo intentó. Cuando el equipo llega y llega y las tiene, al final tenemos jugadores de jerarquía y los goles van a llegar.

Chivas jugará este viernes en campo del Puebla. Por el nivel del rival, parece una oportunidad de oro para que Armando pueda terminar con la sequía.