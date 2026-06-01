La UEFA elige el mejor gol de la Champions League 2025/26

La UEFA Champions League 2025/26 llegó a su fin con la consagración del París Saint-Germain en Budapest ante el Arsenal, aunque el premio al mejor gol viajará a Madrid para posarse en las manos del uruguayo Federico Valverde.

El Pajarito cerró la temporada envuelto en polémica por su pelea con Aurélien Tchouaméni en pleno entrenamiento del Real Madrid en la previa del partido con el FC Barcelona, que posteriormente terminó definiendo LaLiga. A pesar de esto, fue galardonado con el mejor gol de la edición 2025/26 de la UCL.

Frente al Manchester City, en la ida de octavos de final, el uruguayo jugó un partido imperial y anotó un inesperado hattrick. El tercer gol fue el mejor, tirando una pared, un sombrero y definiendo con potencia ante un Gigi Donnarumma que no podía creer lo que estaba sucediendo en el Bernabéu.

El Real Madrid cerró una temporada funesta, que inició con Xabi Alonso en el banquillo, llegando únicamente hasta la mitad de la competencia tras el Mundial de Clubes que ofició como debut. El punto final de su ciclo fue la derrota en la final de la Supercopa de España a manos del FC Barcelona.



Álvaro Arbeloa, por entonces en el Castilla, asumió hasta el final de la temporada y no logró cambiarle la cara al equipo, debutando con una fuerte eliminación en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. Ahora, el señalado para encausar el barco es José Mourinho.



Florentino Pérez le restó importancia a la pelea

Florentino Perez, the acting president of Real Madrid CF, | SOPA Images/GettyImages

En diálogo con El Chiringuito, Florentino se explayó sobre el tema: “Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años en el club y puedo asegurar que no hubo uno en que no se hayan pegado dos jugadores… O cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo hayan sacado, que seguro no estaban contentos porque pensarán que van a salir, lo cuentan y ustedes hacen como si hubiera sido un mundo”.