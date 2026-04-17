La última vez que el Real Madrid acabó una temporada sin levantar ningún título

Luego de la derrota en cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, el Real Madrid quedó fuera de su principal objetivo del año, la competencia que históricamente ha sido su fuerte competitivo y su sello de identidad.

Ante esta eliminación, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa dejó escapar su última oportunidad concreta de levantar un título internacional en esta temporada; ante este panorama, crece una preocupación mayor, una posibilidad real de cerrar el año deportivo sin consagraciones.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

LaLiga, una esperanza cada vez más lejana

En el torneo local, el contexto tampoco resulta alentador para el Madrid. Se mantiene como escolta del FC Barcelona, pero a una distancia considerable de nueve puntos, con siete fechas restantes aún por disputarse.

Si bien matemáticamente todavía hay chances, el margen de error es mínimo y el rendimiento reciente del equipo no da lugar al optimismo. En las dos últimas fechas del campeonato cayó por 2-1 ante el R.C.D Mallorca y empató 1-1 con el Girona; el equipo perdió regularidad en el tramo decisivo de LaLiga y ya no depende de sí mismo para pelear el título.

El paralelismo con la temporada 2020/21

El antecedente más cercano de una campaña en blanco se remonta al 2020/21, bajo el mando de Zinedine Zidane. Aquel equipo logró estar en competencia hasta la última fecha de LaLiga -terminó segundo-, y alcanzó las semifinales de la Champions League, hasta quedar eliminado a manos del Chelsea.

Amanecemos con la amenaza del fantasma de la temporada en blanco para el Real Madrid 👻🙄🤍 pic.twitter.com/K1X6g3RZYx — MARCA (@marca) April 16, 2026

Sin embargo, su rendimiento en las copas fue irregular. Quedo eliminado prematuramente de la Copa del Rey y no logró destacarse en la Supercopa de España. A diferencia de aquel año, el equipo actual ni siquiera logró meterse entre los cuatro mejores de Europa, lo que agrava la comparación.

El paralelismo entre ambas temporadas es inevitable, pero también evidencia un retroceso competitivo significativo en el Madrid. La derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona por 3-2 y la eliminación en octavos de final en la Copa del Rey marcaron el tono de un año irregular, en el que ni siquiera las variantes en el banco lograron equilibrar el rumbo.

En este tramo final, la posibilidad de terminar el año sin titulos empieza a ganar mayor peso; el “fantasma” volvió a aparecer en el Bernabéu y, nuevamente, amenaza con quedarse hasta el final.

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