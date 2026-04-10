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Sports Illustrated

LaLiga evalúa disputar un encuentro oficial en Marruecos tras el no de Miami

Javier Tebas apunta a capitalizar el fuerte crecimiento de la competencia en el norte de África, con el respaldo de vínculos deportivos que se afianzan de cara al Mundial 2030.
Lucía Domínguez|
Desayunos Deportivos Europa Press - Javier Tebas Portraits
Desayunos Deportivos Europa Press - Javier Tebas Portraits | Europa Press Sports/GettyImages

Luego del intento fallido de disputar un encuentro en Estados Unidos, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no abandona su idea de llevar el campeonato fuera de España y apunta hacia Marruecos como alternativa viable; en concreto, presentó la posibilidad de organizar un partido oficial en Casablanca.

En declaraciones recientes, Tebas dio lugar a esta iniciativa al mencionar el nuevo estadio que se construye en la ciudad marroquí, proyectado para albergar el Mundial 2030 y con capacidad para más de 100.000 espectadores.

Casablanca como una opción estratégica

La cercanía geográfica con España y el fuerte asentamiento de aficionados del fútbol español en el país africano aparecen como factores determinantes -clubes como Real Madrid y FC Barcelona concentran gran parte de popularidad en territorio marroquí-. Según el propio Tebas, la logística sería mucho más sencilla en comparación con otros destinos más distantes, reduciendo tiempos de traslado, ubicación y complicaciones organizativas.

Tras el frustrado intento de disputar un partido en Miami, debido a que la propuesta generó resistencia tanto institucional como deportiva con oposición de varios futbolistas y organismos del fútbol español, un revés judicial terminó por sepultar la iniciativa de LaLiga.

Isde Sports Convention 2025
Isde Sports Convention 2025 | Europa Press Sports/GettyImages

Esta posible conciliación con Marruecos también se enmarca en un escenario de mayor posibilidades económicas. El país africano será coorganizador del Mundial 2030 junto a España y Portugal, lo que fortaleció los vínculos deportivos entre las federaciones; la entidad que rige el fútbol español firmó un acuerdo de colaboración con la liga marroquí, enfocado en mejorar la gestión y el desarrollo del fútbol local.

Pese a que la decisión final depende de múltiples factores, y unque todavía no hay fechas estimadas ni partidos confirmados, Tebas expresó con claridad que su objetivo es internacionalizar LaLiga y Marruecos surge como el candidato más viable para dar ese salto de calidad, dadas las ventajas logísticas y la afinidad culturar entre naciones.

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Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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