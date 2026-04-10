LaLiga evalúa disputar un encuentro oficial en Marruecos tras el no de Miami
Luego del intento fallido de disputar un encuentro en Estados Unidos, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no abandona su idea de llevar el campeonato fuera de España y apunta hacia Marruecos como alternativa viable; en concreto, presentó la posibilidad de organizar un partido oficial en Casablanca.
En declaraciones recientes, Tebas dio lugar a esta iniciativa al mencionar el nuevo estadio que se construye en la ciudad marroquí, proyectado para albergar el Mundial 2030 y con capacidad para más de 100.000 espectadores.
Casablanca como una opción estratégica
La cercanía geográfica con España y el fuerte asentamiento de aficionados del fútbol español en el país africano aparecen como factores determinantes -clubes como Real Madrid y FC Barcelona concentran gran parte de popularidad en territorio marroquí-. Según el propio Tebas, la logística sería mucho más sencilla en comparación con otros destinos más distantes, reduciendo tiempos de traslado, ubicación y complicaciones organizativas.
Tras el frustrado intento de disputar un partido en Miami, debido a que la propuesta generó resistencia tanto institucional como deportiva con oposición de varios futbolistas y organismos del fútbol español, un revés judicial terminó por sepultar la iniciativa de LaLiga.
Esta posible conciliación con Marruecos también se enmarca en un escenario de mayor posibilidades económicas. El país africano será coorganizador del Mundial 2030 junto a España y Portugal, lo que fortaleció los vínculos deportivos entre las federaciones; la entidad que rige el fútbol español firmó un acuerdo de colaboración con la liga marroquí, enfocado en mejorar la gestión y el desarrollo del fútbol local.
Pese a que la decisión final depende de múltiples factores, y unque todavía no hay fechas estimadas ni partidos confirmados, Tebas expresó con claridad que su objetivo es internacionalizar LaLiga y Marruecos surge como el candidato más viable para dar ese salto de calidad, dadas las ventajas logísticas y la afinidad culturar entre naciones.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.