El Barcelona sigue dando pasos agigantados en su objetivo por conquistar LaLiga, ya que gracias a la caída de su odiado rival, el Real Madrid, pudo alejarse aún más en la cima tras haber remontado 1-2 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. El argentino Giuliano Simeone fue el encargado de abrir el marcador al minuto 39, aunque los Colchoneros se quedaron con diez por la expulsión de Nico González antes de acabar la primera parte. Ya en el complemento, el inglés Marcus Rashford y el polaco Robert Lewandowski se encargaron de lograr la voltereta.

Sin embargo, una situación que llamó mucho la atención fue la acción que llevó a cabo Lamine Yamal con el estratega alemán Hansi Flick. Al concluir el encuentro, el atacante abandonó el campo de juego enfadado y aunque el timonel quiso felicitarlo, su pupilo le comentó algo que le causó sorpresa. Ya de camino a los vestuarios, el seleccionado de España seguía gesticulando mucho con José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros y parte del cuerpo técnico. Previo a ello, también se pudo observar que el extremo derecho no celebró el tanto de Lewandowski, así que su compañero Pau Cubarsí se acercó para hablarle al oído viendo que no estaba del todo bien.

🚨😳 Lamine Yamal quand Lewandowski a marqué le but de la victoire en fin de match. pic.twitter.com/tJiRF82umv — !£ ǥ ƶ ø n! 🐐 (@kb_Egzon) April 4, 2026

Pese a lo ocurrido, el entrenador germano no hizo polémica, ya que en conferencia de prensa aseguró que Yamal estaría de mejor humor más adelante porque se vienen los cuartos de final de la UEFA Champions League, además aceptó que era entendible que estuviera enfadado porque hizo de todo para buscar el gol.

“No sé exactamente qué es, estaba un poco enfadado. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está mejor. No tiene nada que ver con el juego.pero al final, había mucha emoción en el partido. Y quiero decir, Lamine ha intentado todo para marcar el segundo gol. Eso es perfecto, eso es genial. Y, por supuesto, no todo fue perfecto, pero lo intentó todo. Cuando recibe el balón, siempre está disponible y eso es una buena situación. Y para mí es así. Lamine estará de mejor ánimo en Champions que después de este partido”, exclamó el entrenador blaugrana.



De cualquier forma, Lamine Yamal sigue dando mucho de qué hablar de forma continúa, sobre todo porque se ha vuelto bastante influyente dentro del Barcelona, tanto así que ha exigido el club que retenga al sueco Roony Bardghji, permitiéndole así ocupar la posición que considera su futuro rol, impidiendo la posible llegada del argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid.