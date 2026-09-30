Lamine Yamal sigue haciendo historia con España y supera a una leyenda del Real Madrid

Lamine Yamal volvió a marcar la diferencia con la selección española y fue una de las figuras de la goleada 4-1 sobre Croacia en la UEFA Nations League 2026/27. El delantero del FC Barcelona aportó dos goles y una asistencia, una actuación que además le permitió convertirse en el jugador más joven de La Roja en alcanzar esas cifras en un mismo partido, superando una marca que estaba en poder de Raúl, leyenda histórica del Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El futbolista abrió el marcador apenas a los 70 segundos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Después de que Croacia consiguiera el empate, Yamal volvió a aparecer para asistir a Marc Pubill con un preciso centro que terminó en el 2-1. En la segunda parte completó su doblete con una definición desde un ángulo complicado ante Dominik Livaković.

🔥🇪🇸 Lamine Yamal for Spain tonight.



⚽️⚽️ Two goals

🅰️ One assist



4 G/A in two games for Spain in this international break.



18 G/A in 10 games this season for club and country. pic.twitter.com/CnAs9ga4y0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Superó una marca de Raúl

Con 19 años y 28 días, Yamal se convirtió en el jugador más joven en la historia de España en conseguir dos goles y una asistencia en un mismo encuentro. De esta manera, dejó atrás el registro que había establecido Raúl, quien había alcanzado ese récord con una edad superior a la del jugador culé.

Luis de la Fuente destacó especialmente la capacidad de Lamine para poner su talento al servicio del funcionamiento colectivo, además de resaltar la personalidad y humildad que muestra dentro del vestuario.

España también hizo historia

El récord individual de Yamal quedó acompañado por otro dato de enorme relevancia para La Roja. Con el triunfo ante Croacia, España alcanzó 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha inédita para una selección nacional.

El equipo español atraviesa así uno de los períodos más exitosos de su historia reciente. Durante esta seguidilla consiguió conquistar la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, además de mantenerse en lo más alto de su grupo en la Nations League.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Diego Souto/GettyImages

La goleada también permitió igualar otra marca de la era De la Fuente: España llegó a nueve victorias consecutivas en todas las competencias, su mejor racha bajo el actual seleccionador.

Un récord más para La Roja

Mientras Yamal continúa acumulando marcas a una velocidad poco habitual, otro integrante del plantel también alcanzó un registro histórico. Fabián Ruiz llegó a 52 partidos internacionales sin haber sufrido una derrota con España, gracias a un balance de 37 victorias y 15 empates.

El mediocampista del PSG se convirtió así en el futbolista con más encuentros disputados con una selección sin conocer el fracaso.

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