Las 10 plantillas más revalorizadas del fútbol mundial

El Observatorio de Fútbol CIES ha publicado su más reciente informe sobre la revalorización de las plantillas a nivel mundial, tomando en cuenta las dos últimas ventanas de fichajes y el rendimiento económico y deportivo de todos los clubes.

Dicho estudio reveló qué equipos han conseguido aumentar de modo significativo el valor total de sus jugadores, ya sea a raíz de los éxitos colectivos recientes, igual que por sus políticas de fichajes o debido al crecimiento individual de sus jóvenes talentos.

En consecuencia, se repasará el top 10 de las entidades del balompié con las plantillas que han crecido de mayor forma en los pasados 12 meses.

10. Villarreal CF (€141.000.000)

El Submarino Amarillo se ha convertido en un ejemplo de equilibrio entre rendimiento deportivo y sostenibilidad económica, al punto que se ha colado en el ranking gracias a su buena gestión financiera, que le ha permitido vender jugadores clave por montos elevados sin perder competitividad.



El club castellonense ha sabido reinvertir inteligentemente, fichando piezas prometedoras a precios razonables o sacándolas de su cantera previo a sus elevados traspasos. Sin dudas, los de La Cerámica son un modelo de éxito en LaLiga.

9. Bayern Múnich (€152.000.000)

Harry Kane es el gran goleador actual del Bayern Múnich | Alexander Hassenstein/GettyImages

El gigante bávaro demuestra, una vez más, por qué es considerado una referencia de gestión institucional en el viejo continente. Pese a ostentar un plantel costoso, los muniqueses han logrado una evolución positiva de €133 millones en los últimos doce meses.



La prudente filosofía de fichajes, aunado a la incorporación de jóvenes futbolistas y el gen ganador de siempre le ha permitido al Bayern mantenerse en la élite desde toda perspectiva.

8. Newcastle United (€165.000.000)

Pocas escuadras han avanzado tanto como las Urracas, quienes mantienen una nómina repleta de calidad y elementos altamente cotizados, a pesar de vender a su antiguo goleador, Alexander Isak, en 145 millones de euros al Liverpool, a inicios de septiembre.



Aún con esa baja, la cifra total de la plantilla de St. James Park se ha disparado gracias a los Bruno Guimarães, Anthony Gordon y Nick Woltemade, por mencionar algunos.

7. Bournemouth (€180.000.000)

Otra de las revelaciones de la Premier League y la cual se sitúa en la séptima posición de esta lista, tras lograr una evolución de €121 millones en el valor de sus activos respecto al estudio anterior.



Sin dudas, las Cerezas han sabido aprovechar su buen momento deportivo y el desarrollo de varios jugadores de corta edad a fin de incrementar su cotización general, factor que viene siendo clave para emerger donde pocos esperaban ver su nombre.

6. Brentford (€191.000.000)

The Bees, conocidos por su capacidad para mantenerse en la Premier con presupuestos moderados, aparece en la sexta casilla del escalafón cortesía de un crecimiento bruto de €160.000.000. Su éxito radica en una política de fichajes basada en el análisis de datos, el scouting inteligente y la formación de juveniles con potencial de venta.



Asimismo, el humilde club del Oeste de Londres ha logrado una diferencia positiva de 31 millones en transacciones, respecto a los anteriores 12 meses, subrayando su eficacia en el sector financiero.

5. Notthingham Forest (€211.000.000)

El silencioso pero histórico equipo inglés es uno de los que más evolución bruta presenta en su planilla, producto de 327 millones de euros, al margen de haber perdido 118 en relación a gastos por ventas, así que debe "conformarse" con la quinta posición.



De todas formas, la presencia del Forest en el top 5 demuestra que el proyecto deportivo está consolidándose, con figuras emergentes que vuelven a elevar el prestigio y la competitividad de la institución.

4. FC Barcelona (€242.000.000)

Pese a la mediática crisis económica que atraviesa en el último lustro, los campeones españoles marchan cuartos, motivado a evolucionar 219 millones de euros, más una diferencia de €23.000.000 en ventas respecto a altas de futbolistas en los recientes dos períodos.



El impulso que generan en el césped y fuera Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri y Fermín, entre otros, junto a los recientes éxitos nacionales (el triplete local conseguido en la 2024/2025), han permitido a los blaugranas recuperar terreno en términos de mercado, con todo y las limitaciones que todavía poseen.

3. Eintracht Frankfurt (€294.000.000)

Las Águilas completan el podio con una notable revalorización de €294 millones, situándose como la mejor entidad alemana del informe. A diferencia de algunos grandes europeos, el Eintracht ha alcanzado esta cifra con ganancias netas de €84.000.000 entre contrataciones y traspasos.



En definitiva, la oncena de Frankfurt basa su éxito en una política deportiva eficiente, misma que le lleva a vender en el momento adecuado y reinvertir con criterio.

2. PSG (€303.000.000)

El PSG es uno de los mejores equipos del mundo en lo deportivo y económico | Xavier Laine/GettyImages

El vigente monarca de Europa y acreedor del triplete continental, es segundo con una evolución de 352 kilos. A pesar de haber gastado 49 más de lo que ingresó en ventas desde el invierno pasado, los parisinos han visto cómo su plantilla incrementaba su cotización debido a la consolidación de figuras del calibre de Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha, igual que la irrupción de nuevos talentos del mercado francés, en alusión a Doué y Barcola.



Entretanto, la anhelada y finalmente conseguida Champions League, en junio pasado, ha sido un catalizador determinante en esta revalorización para el PSG.

1. Chelsea (€364.000.000)

El Chelsea ganó el primer Mundial de Clubes extendido en verano | Jean Catuffe/GettyImages

El flamante campeón del mundo y de la Conference League lidera este prestigioso ranking gracias a una evolución de €372 millones en el valor total de su nómina. Pero tampoco debe pasar desapercibido que los Blues han conseguido este salto económico con un gasto neto casi equilibrado de -€8.000.000 en los últimos dos períodos de transferencias.



En efecto, el cuadro de Stamford Bridge ha logrado conjugar juventud y experiencia con una base sólida de futbolistas que no pasan de 25 años (Palmer, Enzo, Caicedo, Pedro Neto, Joao Pedro y Estevao), incrementando notablemente su cotización.

Club (País) Evolución neta (Euros) Evolución bruta

(Euros) Gasto net del último año (fichajes menos ventas) Chelsea (Inglaterra) + €364.000.000 + €372.000.000 - €8.000.000 PSG (Francia) + €303.000.000 + €352.000.000 - €49.000.000 Eintracht Francfurt (Alemania) + €294.000.000 + €210.000.000 + €84.000.000 FC Barcelona (España) + €242.000.000 + €219.000.000 + €23.000.000 Notthingham Forest

(Inglaterra) + €211.000.000 + €327.000.000 - €116.000.000 Brentford

(Inglaterra) + €191.000.000 + €160.000.000 + €160.000.000 Bournemouth

(Inglaterra) + €180.000.000 + €160.000.000 + €121.000.000 Newcastle United

(Inglaterra) + €165.000.000 + €265.000.000 - €100.000.000 Bayern Múnich (Alemania

(Inglaterra) + €152.000.000 + €133.000.000 + €19.000.000 Villarreal CF

(España) + €141.000.000 + €133.000.000 + €8.000.000

