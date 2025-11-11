Las bajas de Estados Unidos para la Fecha FIFA de noviembre

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunció la lista de 25 jugadores para los próximos amistosos ante Paraguay y Uruguay, respectivamente.

Estados Unidos enfrentará a Paraguay el 15 de noviembre en Chester, Pensilvania, y a Uruguay el 18 de noviembre en Tampa, Florida.

En las ausencias destacadas se encuentran: Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Chris Richards (Crystal Palace) y Tim Weah (Marsella).

La razón de la ausencia de McKennie se desconoce, pero jugó los 90 minutos en el empate de la Juventus ante el Sporting CP en Champions League.

La lista de lesionados incluye a Antonee Robinson (Fulham) y Alejandro Zendejas (América), lo que deja a Pochettino con opciones limitadas, cabe recordar que, Robinson fue operado de la rodilla en mayo y desde entonces no ha tenido actividad.

Chris Richards, titular habitual en la zaga, fue descartado, al parecer hubo molestias en Crystal Palace, luego de que la selección lo utilizó el mes pasado pese a una molestia en la pantorrilla.

A su vez, la convocatoria marca el regreso de Giovanni Reyna y Joe Scally, compañeros en el Borussia Mönchengladbach, además del delantero del PSV Eindhoven, Ricardo Pepi.

Estados Unidos sufrirá las bajas de varios titulares | Image Photo Agency/GettyImages

La lista de convocados de Estados Unidos para la Fecha FIFA de noviembre

Our final roster of the year is here! 🇺🇸⚽️



25 players have been called up for matches against Paraguay on Nov. 15 and Uruguay on Nov. 18! 👇 pic.twitter.com/7D0bnH2QPu — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 6, 2025

Porteros: Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC), Jonathan Klinsmann (Cesena) y Patrick Schulte (Columbus Crew).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Orlando City SC), Mark McKenzie (Toulouse FC), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), John Tolkin (Holstein Kiel) y Auston Trusty (Celtic).

Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Aidan Morris (Middlesbrough), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Tanner Tessmann (Olympique Lyonnais) y Sean Zawadzki (Columbus Crew).