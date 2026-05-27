Las declaraciones de Alejandro Zendejas luego de colarse en la convocatoria del Mundial

Las últimas selecciones del planeta están presentando sus listas finales para la Copa del Mundo. Curiosamente las tres naciones que son anfitrionas, se han demorado un poco más que el resto. Lo anterior al menos hasta el día de ayer, pues el seleccionado de Estados Unidos ya ha presentando su nómina.

Mauricio Pochettino presentó a los 26 jugadores que defenderán a las barras y las estrellas en el Mundial. Dentro del grupo final se encuentra un nombre que nadie esperaba dentro de la lista, se trata de la estrella del América de la Liga MX, Alejandro Zendejas, quien se ha colado como el jugador 26 de Estados Unidos.

Alejandro Zendejas, orgulloso de poder jugar el Mundial 2026 🤩🇺🇸



Estas fueron las palabras del jugador del América cuando le preguntaron cómo se siente ser elegido para representar a su país en la fiesta más grande del futbol pic.twitter.com/TB46jqIFIy — MedioTiempo (@mediotiempo) May 27, 2026

Un par de semanas atrás, todo indicaba que el extremo y mediapunta estaría fuera de los considerados de Pochettino. Todo cambió sobre la marcha. Luego de ser tomado en cuenta por el entrenador argentino, Alejandro dejó las siguientes palabras como muestra de emoción, orgullo y agradecimiento:

No cualquiera tiene la oportunidad de jugar una Copa del Mundo y que esté pasando aquí, en casa, conmigo estando aquí es un sueño hecho realidad, sin duda. Solamente el entrenador sabe por que me llamó y le agradezco mucho la oportunidad.

United States World Cup Roster Reveal | Adam Hunger/GettyImages

Adicional a las palabras de Zendejas, el mismo Pochettino explicó el porqué decidió llevar al hombre del América de último momento al Mundial. Mauricio concluyó que su decisión está basada cien por ciento en el aporte dentro del campo que el jugador le puede dar a su grupo.

Alejandro (Zendejas) es un jugador que para nosotros representa muchas posibilidades y debe ser el único con perfil de banda, pero también es un jugador que te puede jugar de interior… es un jugador que tiene gol, es un jugador que comunica con el resto de sus compañeros y es un jugador que genera cosas positivas. Mauricio Pochettino

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