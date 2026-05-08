Las declaraciones de Amaury Vergara luego de su batalla con selección mexicana

Fue una semana de elevadas tensiones dentro del fútbol de México. El plan de 40 días de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo estuvo al borde del fracaso luego de una mala gestión de parte de selección mexicana. A algún directivo de la FMF le pareció oportuno liberar a jugadores del Toluca para duelos de CONCACAF, acción que detonó la batalla.

Fue Amaury Vergara quien detonó la batalla defendiendo la causa de su club y en general, de los equipos de la Liga MX. La madrugada del miércoles, el dueño de las Chivas compartió el siguiente mensaje de inconformidad por la forma en la que dentro del Tri estaban rompiendo los acuerdos firmados.

FBL-MEX-US-AGUIRRE-PRESSER | ULISES RUIZ/GettyImages

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. Amaury Vergara

El mensaje de Amaury fue contudente y recibió el respaldo por parte de sus jugadores. Siendo el caso, dentro de selección mexicana no quedó más que tomar medidas inmediatas. Cumplieron el acuerdo y cancelaron la liberación de los dos hombres del Toluca, hecho que fue celebrado por el mismo Vergara.

¡APLAUDE EL ACUERDO CON SELECCIÓN!



Amaury Vergara aseguró estar contento tras restablecerse el acuerdo con Selección Nacional. El dueño de Chivas destacó que los seis seleccionados rojiblancos ya se encuentran en el CAR y resaltó la unión entre afición, directiva y equipo 🇲🇽⚽🔥… pic.twitter.com/b4mP6wG7np — MedioTiempo (@mediotiempo) May 8, 2026

Lo importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento que los seleccionados, los 6 seleccionados, acuérdese que son 6 de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR. Y lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante por disputar, y que la afición, el equipo y la directiva está unida. Amaury Vergara

La relación entre ambas partes por ahora se encuentra dentro de un estado de paz. La concentración ha iniciado y Chivas sigue con su plan de trabajo trazado desde meses atrás. Hoy Amaury se puede jactar de ganar en solitario una batalla a toda la gente de la FMF.