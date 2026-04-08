Las declaraciones de André Jardine luego del empate de América ante Nashville

El América ha dejado bien en claro en más de una ocasión que la prioridad es ganar la CONCACAF Liga de Campeones. El cuadro de la capital del país quiere firmar cuanto antes sea posible el pase al siguiente Mundial de Clubes

El equipo está en la ronda de cuartos de final donde se miden ante Nashville. En el duelo de ida, ambos equipos han firmado un empate sin goles. Siendo el caso, el técnico André Jardine deja bien en claro que este no fue un mal resultado para su equipo valorando que cerrarán la llave en casa.

'LAS COMPETICIONES MATA-MATA HAY QUE SABER JUGARLAS' 🤷‍♂️



André Jardine, tras el empate en la Ida de Cuartos de América ante Nashville en la Concacaf Champions Cup 🏆



"Mata-mata, pero de aburrimiento": @alexblanco23 😂#LUP pic.twitter.com/UAI3yy1N8N — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2026

Las competiciones mata-mata hay que saber jugarlas. Hoy era un partido bastante complicado en una cancha donde el rival tiene muchos argumentos, ataca con mucha gente. Era importante tener una solidez defensiva con las bajas que tuvimos de último momento de Borja y Kevin. No fue tan simple organizar al equipo. Hay que valorar el empate. André Jardine

Afirma que en la Ciudad de México deberán cambiar la cara al cien por ciento.

Si aspiramos a algo más en esta competición, cuando juegas en casa tienes que hacer prevalecer y nosotros tenemos esa condición, hay que hace prevalecer el Azteca. Seremos el América que todos queremos ser. Bastante ofensivos. André Jardine

Nashville SC v Club America - CONCACAF Champions Cup 2026 | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Pide a la afición hacer pesar la localía cuanto más sea posible.

Era muy importante hoy hacernos sólidos defensivamente. Presentamos un partido a partir de la defensa, no siempre hacemos eso, pero hoy era algo importante por la secuencia, por no tener jugadores al 100%. Creo que lo que pensamos nos salió porque la posición de Violante, hablando de su función defensiva, fue impresionante, todo el tiempo defendió un lado de Nashville que es muy fuerte, un lateral muy profundo y prácticamente no se generó nada de ese lado. André Jardine

El técnico cerró su discurso hablando de la ausencia de Brian Rodríguez. Dejó bien en claro que la misma estaba dentro del plan de partido.