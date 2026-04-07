Las declaraciones de André Jardine previo al duelo contra Nashville

El América debe acelerar el paso en el semestre si es que el equipo desea sumar algún título. Una de las opciones en el camino es la CONCACAF Liga de Campeones, donde el club ya está en la ronda de los cuartos de final.

En esencia, el cuadro de la Liga MX es el favorito en la serie por su condición de más ganador en la historia del torneo. Sin embargo, el técnico de los del nido de Coapa, André Jardine deja de lado el favoritismo y muestra respeto total por el rival.

¡LA DEUDA PENDIENTE!🦅



Jardine reconoció la importancia no solo de avanzar en la serie ante Nashville, también de poder conseguir el título de la confederación y lo relevante que sería disputar el Mundial de Clubes para Américahttps://t.co/jvVYmVP0JH pic.twitter.com/6JvsuT8OW5 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 7, 2026

La certeza de que estamos enfrentando a un gran adversario basta con ver su tabla. Que sepan que estamos conscientes. Un equipo que lidera su conferencia vivirá un gran semestre y peleará por su título, así como nosotros en México. Identificamos la jerarquía del rival; espero que América esté a la altura. André Jardine

El entrenador del América contempla un llave más apretada de lo pensado por el exterior.

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

El partido será equilibrado. Cada quien tendrá sus momentos. El rival juega en su casa y tiene todo para hacer un gran juego. Estos son los partidos que más me gustan para identificar al dominador. Ningún equipo será dominante todo el juego. Es un partido que podría ser una final, un cruce adelantado. Quien lo mire verá un gran juego. Será un duelo entre grandes equipos. André Jardine

André cerró su discurso dejado bien en claro que el sueño dentro del nido es el de ganar la CONCACAF y jugar el Mundial de Clubes.