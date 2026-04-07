Las declaraciones de André Jardine previo al duelo contra Nashville
El América debe acelerar el paso en el semestre si es que el equipo desea sumar algún título. Una de las opciones en el camino es la CONCACAF Liga de Campeones, donde el club ya está en la ronda de los cuartos de final.
En esencia, el cuadro de la Liga MX es el favorito en la serie por su condición de más ganador en la historia del torneo. Sin embargo, el técnico de los del nido de Coapa, André Jardine deja de lado el favoritismo y muestra respeto total por el rival.
La certeza de que estamos enfrentando a un gran adversario basta con ver su tabla. Que sepan que estamos conscientes. Un equipo que lidera su conferencia vivirá un gran semestre y peleará por su título, así como nosotros en México. Identificamos la jerarquía del rival; espero que América esté a la altura.André Jardine
El entrenador del América contempla un llave más apretada de lo pensado por el exterior.
El partido será equilibrado. Cada quien tendrá sus momentos. El rival juega en su casa y tiene todo para hacer un gran juego. Estos son los partidos que más me gustan para identificar al dominador. Ningún equipo será dominante todo el juego. Es un partido que podría ser una final, un cruce adelantado. Quien lo mire verá un gran juego. Será un duelo entre grandes equipos.André Jardine
André cerró su discurso dejado bien en claro que el sueño dentro del nido es el de ganar la CONCACAF y jugar el Mundial de Clubes.
Un gran objetivo concretado. Un sueño; todo empieza con un sueño. Soñamos con ir a un Mundial de Clubes. Por momentos conseguimos amistosos contra los mejores del mundo y hace años que competimos en un nivel alto. Tengo la sensación de que se nos escapó conmigo. Los jugadores están muy conscientes del sueño de todos.André Jardine
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.