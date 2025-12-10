Las declaraciones de Antonio Mohamed previas al partido de ida en contra de Tigres

La gran final de la Liga MX se juega esta semana. El Toluca de Antonio Mohamed defenderá la corona en contra de los Tigres de Guido Pizarro. Se espera que el encuentro se más disputado de lo pensando, así mismo lo entiende el técnico del vigente campeón de México.

Final Apertura 2025: Turco Mohamed revela por qué Tigres llega con ventajahttps://t.co/lam9lCtbR1 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 10, 2025

Será una final marcada por detalles. Guido es un entrenador novato, pero conoce mucho el juego, a su equipo y está preparado. Un rival de mucho cuidado. Sobre si me imaginaba, uno imagina ganar todo, pero no que sea tan pronto y ganador este año. Espero podamos terminarlo de la misma manera. Ha sido espectacular con dos lideratos, goleo, el que más ganó y confío en que los jugadores lo van a sacar todo. Antonio Mohamed

FBL-MEX-TOLUCA-TIGRES | MARIO VAZQUEZ/GettyImages

Entiende que hoy su equipo se ha acostumbrado a ser ganador, un conjunto hecho para estar en finales.

El equipo se acostumbró a jugar finales. Me siento tan representado por este grupo de jugadores. Solo debo darles las herramientas. Y ser valientes. Todavía no está perfecto, pero si se culmina el domingo, ni en los sueños. Nos faltó la Leagues Cup. Fue lo único que nos faltó en ese sentido. Hoy estamos en gran condición y hacemos el recuento de un gran año y lo único que queremos es coronarlo con lo máximo. Nada que reprocharse, la disfrutamos la semana y la queremos ganar. Haremos todo en nuestras manos para ganarla. Antonio Mohamed

Aprovecho para tirar un mensaje a su ex equipo, el América, con quienes tuvo un cierre muy duro.

También fue la semifinal con Monterrey. La diferencia es que estaba mal con los directivos y acá estoy muy bien. Estábamos solos y acá muy acompañados. Para recordarlo. Fue en diciembre hace 11 años, pero fue todo de los jugadores, ellos lo saben bien. Antonio Mohamed

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX