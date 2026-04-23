Las declaraciones de Arbeloa sobre el polémico like de Mbappé en redes sociales

El Real Madrid vive horas convulsionadas en el cierre de la temporada: no logra recortarle al FC Barcelona en LaLiga y todo parece indicar que terminará otra campaña más sin levantar ningún trofeo.

En la víspera de lo que será el partido frente al Real Betis del próximo viernes 24 de abril, el entrenador Merengue, Álvaro Arbeloa, habló en conferencia de prensa sobre todos los temas de la explosiva actualidad de la Casa Blanca.

Uno de ellos vino por el lado de las redes sociales, ya que Kylian Mbappé le dio un me gusta a un posteo de Instagram que sugería que José Mourinho podía ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Sobre esto, quitándole dramatismo, el ex defensor central dijo: “Me da igual, que le de un like a Mourinho, a Julia Roberts o a quien sea”.

Bayern Munich - Real Madrid | picture alliance/GettyImages

Sobre su futuro, hoy más en jaque que nunca, señaló: “Mi responsabilidad es ganar cada partido, así me lo tomo y así se lo pido a los jugadores. Tenemos que ser profesionales y respetuosos con el escudo”.

“Mi mayor objetivo no debe ser motivar a un jugador del Madrid, ellos tienen una autoexigencia muy grande, mi objetivo es prepararlos para lo que les espera en el campo”, sumó en consonancia con su porvenir y objetivos. Además, se refirió al estado físico de Eder Militao, lesionado recientemente: “No parece grave, pero le vamos a hacer una resonancia esta mañana y ahí lo veremos”.

Sobre la situación de los canteranos, que juegan cada vez menos, señaló: “Los chicos han ayudado, han demostrado que pueden hacerlo en el primer equipo. Es una la cosas más positivas de esta temporada. Se ha visto que lo hacen muy bien, el otro día con la Youth League, también con el Castilla... Mi confianza en ellos va a estar siempre intacta”.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP