Las declaraciones de Dagoberto Espinoza sobre la presencia de Guillermo Almada en América

Una nueva era en el América inició el pasado fin de semana de la mano de Guillermo Almada. Se espera que el técnico le ofrezca una cara diferente al cuadro de la capital del país. También, se apela a que el charrúa explote a las jóvenes de cantera, un hecho que llena de emoción a Dagoberto Espinoza.

🗣️ Dagoberto Espinoza dejó claro el sentimiento de Cruz Azul por el Estadio Azteca:



💬 “El Azteca es nuestra casa, por más que haya otros equipos ahí”



📹 Enrique Martínez pic.twitter.com/LULW7rAoNy — MedioTiempo (@mediotiempo) July 23, 2026

Probablemente los jóvenes necesitábamos un entrenador que le diera oportunidad a la cantera. Es algo muy importante para el equipo. Nos hemos acoplado bien al profe; nos ayuda mucho a madurar más rápido para afianzarnos en Primera División, algo que no es fácil. Respecto al cambio de técnico, en el futbol nunca se sabe; André me dio muchos minutos, pero la llegada del profe Almada representa una nueva oportunidad para todos con una idea de juego diferente. Dagoberto Espinoza

El defensor detalló los cambios principales entre Guillermo Almada y André Jardine.

Es un cambio muy mental y físico. El profe (Almada) trae otra mentalidad: es más físico, más rápido y con mayor intensidad. Es un cambio importante respecto a lo que veníamos haciendo. El salto de fuerzas básicas al primer equipo ya exige una intensidad distinta, pero con el profe es aún mayor. Sabemos lo fundamental que es mantener ese ritmo diario. Dagoberto Espinoza

Sobre su retorno al campo tras una grave lesión, Espinoza externó su placer por el retorno.

Queretaro v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Fueron meses difíciles por la lesión, sobre todo por el momento en el que me encontraba, pero mi familia y mis compañeros siempre me apoyaron. Ahora que estoy de regreso me siento muy feliz. Dagoberto Espinoza

Sobre el retorno del América a la cancha del Estadio Banorte, Espinoza concluyó:

Lo veo como una motivación más porque todos sabemos la exigencia de ahí, cómo es la afición y más porque es nuestra casa. Por más que haya algunos equipos ahí, creo que nosotros somos el equipo y es una motivación estar con nuestra gente. Volver al estadio será muy importante. Dagoberto Espinoza

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA